Revenir au blog
Matthew Mathur
Chercheur principal en sécurité, Fastly
Matthew est chercheur principal en sécurité chez Fastly, se concentrant sur la recherche de vulnérabilités, les attaques d’applications web et le développement de protections. Matthew est un contributeur actif sur plusieurs outils de sécurité open source, y compris le Metasploit Framework et Nuclei. Il aime partager ses recherches avec la communauté de la sécurité.
Qu’est-ce que la CVE-2026-23869 ? Alerte de sécurité relative aux React Server Components
CVE-2026-23869 : vulnérabilité de déni de service de haute gravité dans les React Server Components. Découvrez les impacts et les versions affectées et obtenez une protection immédiate avec un correctif virtuel.
Bots d'IA au deuxième trimestre 2025 : tendances, d'après le rapport sur les menaces de Fastly
Le rapport sur les menaces du deuxième trimestre 2025 de Fastly révèle comment Meta, OpenAI et d'autres influencent le trafic web, et ce que les organisations doivent faire pour garder le contrôle.
CVE-2025-29927 : contournement d’autorisation dans Next.js
Une vulnérabilité critique dans Next.js (CVE-2025-29927) permet aux attaquants de contourner l’autorisation. Protégez vos applications dès maintenant.