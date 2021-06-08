Nick Rockwell est le vice-président exécutif de la stratégie et des opérations chez Fastly, avec vingt ans d'expérience dans le développement de produits et la sécurité de l'information au sein de grandes sociétés d'édition de médias. Auparavant, il a occupé le poste de responsable technologique au New York Times, où il a supervisé la transformation numérique de l'entreprise en procédant à une réorganisation complète de son site Web et de ses autres offres de produits.

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