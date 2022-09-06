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Noel Penzer
SVP, GM EMEA, Fastly
Noel Penzer dirige la croissance internationale de Fastly en aidant les entreprises à optimiser l'expérience numérique et en ligne de leurs clients, les rendant rapides, sécurisées et évolutives. Il a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de la technologie, des médias et du contenu, avec la majorité dans le numérique pur. Il a un solide parcours en gestion d'entreprise, en développement commercial, allant des start-ups aux divisions de grandes entreprises.
Comment les entreprises européennes peuvent concilier souveraineté des données et cybersécurité
Découvrez comment les organisations européennes peuvent renforcer la cybersécurité, améliorer la résilience numérique et relever les défis liés à la souveraineté des données dans un contexte de pressions géopolitiques et réglementaires en évolution.
Delivering What Modern Broadcasters Need at IBC | Fastly
With streaming now the most common way for viewers to watch content, the modern broadcaster needs to focus on scalability, resiliency, and security.