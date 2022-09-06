Noel Penzer dirige la croissance internationale de Fastly en aidant les entreprises à optimiser l'expérience numérique et en ligne de leurs clients, les rendant rapides, sécurisées et évolutives. Il a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de la technologie, des médias et du contenu, avec la majorité dans le numérique pur. Il a un solide parcours en gestion d'entreprise, en développement commercial, allant des start-ups aux divisions de grandes entreprises.

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