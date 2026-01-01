Puja Jaspal est notre directrice des ressources humaines. Elle dirige tous les aspects des ressources humaines, y compris la stratégie mondiale, l'expérience des employés, l'apprentissage et le développement, l'acquisition de talents, le développement organisationnel, la rémunération et les avantages sociaux, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion. Reconnue comme l'une des 100 femmes les plus influentes de la région de la Baie de San Francisco, elle a précédemment occupé le poste de vice-présidente principale, ressources humaines et communautés chez Cisco, où elle a contribué à façonner l'évolution des effectifs de l'entreprise. Au cours de son expérience chez Cisco, elle a dirigé l'équipe de stratégie des talents qui a accompagné la transformation de l'entreprise dans les domaines de l'ingénierie et des fonctions d'entreprise, représentant plus de 40 000 employés et sous-traitants dans le monde. Avec sa vision de la constitution d'équipes inclusives qui stimulent l'innovation, elle est connue pour être une actrice du changement et possède plus de 20 ans d'expérience dans des entreprises B2C et B2B. Avant de rejoindre Cisco, elle a occupé le poste de vice-présidente directrice des ressources humaines pour les talents et les technologies au niveau mondial chez Visa et a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine des ressources humaines chez Google, notamment celui de responsable des partenaires commerciaux des ressources humaines pour la gestion des produits et la division Chrome & Apps.

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