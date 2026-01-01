Rogier « Doc » Mulhuijzen est ingénieur principal en services professionnels et expert Varnish chez Fastly, où l'optimisation des performances et la résolution des problèmes constituent le fondement de ses 18 années de carrière. Lorsqu'il n'assiste pas les clients, il siège au conseil d'administration de Varnish, où il contribue à définir les orientations et à résoudre les problèmes du projet open source Varnish. Pendant son temps libre, il aime partir à la conquête de tous les terrains en moto, en snowboard et en voilier.

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