Ryan Gardner est vice-président adjoint de la stratégie de vente pour les Médias et le divertissement chez Fastly, où il élabore la stratégie de mise sur le marché et guide l'innovation dans les solutions edge cloud. En mettant l'accent sur les performances, la scalabilité et l'optimisation, il aide les principales marques numériques mondiales à concevoir leur croissance en périphérie.

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