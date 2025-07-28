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Ryan Gardner
AVP Media & Entertainment Sales Strategy, Fastly
Ryan Gardner est vice-président adjoint de la stratégie de vente pour les Médias et le divertissement chez Fastly, où il élabore la stratégie de mise sur le marché et guide l'innovation dans les solutions edge cloud. En mettant l'accent sur les performances, la scalabilité et l'optimisation, il aide les principales marques numériques mondiales à concevoir leur croissance en périphérie.
Naviguer dans le paradoxe de la confidentialité et de la performance
Donnez aux éditeurs les moyens de prospérer dans un monde où la confidentialité est primordiale grâce à Trusted Server, basé sur Fastly Compute. Reprenez le contrôle de votre stratégie publicitaire et de vos données.