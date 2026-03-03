Shane Burgess est chef de produit senior dans l'équipe produit sécurité, où il travaille sur les connexions TLS et la gestion des certificats. Il a plus de 8 ans d'expérience dans l'infrastructure cloud, où il a travaillé sur des produits pour l'e-commerce, l'enregistrement de domaines, la gestion des certificats TLS, la protection DDoS et la conformité. Lorsqu'il n'est pas au travail, vous pouvez le trouver dans la cuisine, ou en train de bricoler, réparer ou améliorer des choses, ou sur la glace à la patinoire locale.

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