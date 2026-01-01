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Skip Bacon
Vice-président, Portfolio Intelligence
Skip Bacon est vice-président Portfolio Intelligence chez Fastly. Fort de 30 ans d’expérience dans les logiciels et l’infrastructure d’entreprise, il a dirigé la gestion de produits et le marketing produit dans les domaines des données, de l’observabilité, du cloud et des plateformes d’IA. Chez Fastly, il collabore avec les équipes Produit, Ingénierie, Marketing et Ventes afin de transformer les signaux du marché, de la technologie et des clients en des décisions sur les axes d’investissement de Fastly et sur le rythme de croissance de son portefeuille.