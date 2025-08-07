Stephen Stierer occupe le poste de directeur principal des préventes pour l'Amérique du Nord chez Fastly, où il met à profit plus de vingt ans d'expérience dans la gestion des préventes. Son expertise couvre une variété de secteurs critiques, y compris la sécurité du cloud, l'infrastructure internet, l'e-commerce et les entreprises. Stephen est spécialisé dans la stratégie de mise sur le marché et l'exécution de produits de pointe, avec un accent particulier sur la sécurité cloud, la performance web et l'analyse. Il possède une connaissance technique approfondie des technologies internet, notamment de la sécurité des applications (AppSec), des attaques par déni de service distribué (DDoS), du DNS et de la gestion des bots. Stephen vit à Boston, dans le Massachusetts.

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