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Sy Brand
Ingénieur logiciel principal, WebAssembly
Sy Brand travaille au sein de l’équipe WebAssembly, où iel s’occupe des SDK, des runtimes et des compilateurs. Auteur du livre « Building a Debugger », iel possède trois chats.
Réécriture HTML avec le SDK JavaScript de Fastly
Améliorez les performances web avec le SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utilisez la nouvelle fonctionnalité de réécriture HTML streaming pour personnaliser, mettre en cache et transformer les pages plus rapidement et plus efficacement.