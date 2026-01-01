Victor est ingénieur logiciel senior au sein de l’équipe des agents et modules de Fastly, où il contribue au développement et à la mise à l’échelle de la solution Next-Gen WAF de Fastly. Il a précédemment travaillé dans les industries de l’électronique grand public et médicale, développant des logiciels pour les décodeurs et les systèmes de préparation de médicaments. En dehors du travail, il aime faire du vélo de route et voyager jusqu’au Mexique depuis San Diego.

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