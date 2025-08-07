Hossein Lotfi est SVP of Engineering chez Fastly. Avant d’assumer ce rôle en 2025, Hossein Lotfi a dirigé les groupes d’ingénierie responsables de la création de systèmes fiables, hautement évolutifs, rentables et à faible latence qui alimentent les services réseau de Fastly et servent de base à ses offres de produits plus larges. Ses équipes couvraient l’ensemble de la pile technologique, de l’architecture matérielle et réseau à l’optimisation au niveau du noyau et aux chemins de données à faible latence, jusqu’à l’ingénierie du trafic et aux systèmes de périphérie tels que la mise en cache et la gestion de la charge de travail. Hossein Lotfi apporte plus de 20 ans d’expérience dans la construction de systèmes à l’échelle mondiale, y compris une infrastructure de cloud à grande échelle, un groupe d’ingénierie de performance web dans un autre grand CDN, et la cofondation d’une startup de validation de réseau. Il détient plusieurs brevets dans le domaine de l’ingénierie du trafic, de l’équilibrage de charge et de la conception de systèmes à grande échelle dans les réseaux de périphérie. Hossein Lotfi a débuté sa carrière professionnelle au Moyen-Orient, à l’avant-garde de la transformation numérique d’un pays. Tout en obtenant une licence en ingénierie électronique, il a contribué à l’expansion nationale de l’Internet, permettant ainsi à de nombreuses personnes de se connecter, dont certaines pour la toute première fois.

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