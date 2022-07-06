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James Sherry
Staff Product Manager, Fastly
James est Staff Product Manager. Il veille à la satisfaction et à la réussite des plus grandes marques mondiales dans le domaine des médias chez Fastly. Avant de rejoindre Fastly, il a travaillé chez Wowza Media Systems et possède plus de 14 ans d’expérience dans les domaines du streaming, des médias numériques, des télécommunications et des services réseau. Lorsqu’il ne travaille pas, James aime passer du temps avec sa famille, faire du ski, courir en pleine nature, voyager et bien plus encore.
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