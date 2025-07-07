La gratuité du transfert sortant et des opérations avec Fastly Object Storage révolutionnent l’optimisation des images

Lorsqu’ils évaluent le stockage d’objets pour des applications riches en images, la plupart des développeurs se concentrent sur les coûts de stockage par Go. Cependant, il existe un autre coût qui peut influencer considérablement la viabilité économique de votre projet : les frais opérationnels, et plus particulièrement les lectures. La solution Fastly Object Storage élimine cet obstacle en supprimant les frais opérationnels, en simplifiant la tarification et en créant de nouvelles possibilités lorsqu’elle est associée à Fastly Image Optimizer.

Le coût caché des opérations sur les images

L’optimisation moderne des images avec Fastly Image Optimizer repose sur la transformation dynamique, la mise en cache et la distribution. Chaque fois que votre application diffuse une image optimisée via la plateforme Fastly, cela implique plusieurs opérations :

Conversions de format en temps réel (WebP, AVIF) via Image Optimizer

Redimensionnement et recadrage dynamiques pour un design adaptatif

Mise en cache sur le réseau de périphérie de Fastly

Analyse des performances et retour d'optimisation

Pour les sites de e-commerce et de publication très fréquentés, ces opérations peuvent facilement générer des millions de requêtes d’images sources depuis votre serveur d’origine. À un prix habituel de 0,0004 $ pour 1 000 requêtes, les coûts peuvent rapidement augmenter.

Pourquoi les frais opérationnels freinent l’innovation

Le véritable problème n’est pas seulement le coût, c’est aussi la manière dont les frais opérationnels limitent votre stratégie d’optimisation. Lorsque chaque lecture coûte de l’argent, les équipes commencent à prendre des décisions techniques sous-optimales (un inconvénient du modèle de tarification de la transformation) :

Éviter les stratégies de mise en cache agressives qui amélioreraient les performances

Limiter les options de format d’image pour réduire les appels d’API

Éviter les tests A/B pour les techniques d’optimisation

Faire des compromis sur la distribution d’images adaptatives

Cela crée une fausse perception d’économies : vous gagnez un peu sur les opérations tout en risquant de perdre beaucoup en taux de conversion et en expérience utilisateur globale.

Nouveauté Fastly + Object Storage ? Découvrez comment intégrer de manière fluide le stockage d’objets avec Fastly pour optimiser les performances du CDN et le calcul sans serveur. Lire l’article

L’avantage de Fastly : un coût total de possession réduit sans frais opérationnels et de sortie

Fastly Object Storage change la donne en supprimant les frais opérationnels liés au travail d’optimisation des images, en plus de l’absence de frais de sortie qui constitue déjà un élément essentiel de son modèle de tarification. Associé à Fastly Image Optimizer, cela offre une liberté sans précédent en matière de coût total de possession :

Évoluez sans crainte . Vos coûts deviennent prévisibles et linéaires avec le stockage, et non exponentiels avec l’utilisation. Un contenu viral n’augmentera pas soudainement votre facture d’infrastructure, quel que soit le nombre de fois où Fastly Image Optimizer le traitera.

Optimisez librement . Vous pouvez mettre en œuvre la meilleure stratégie possible pour la distribution d’images, plusieurs formats via Image Optimizer, une mise en cache étendue sur le réseau de périphérie de Fastly et une optimisation en temps réel, sans frais opérationnels supplémentaires.

Itérez rapidement. Les équipes de développement peuvent tester différentes configurations d’Image Optimizer, mesurer les performances sur l’ensemble du réseau mondial de Fastly et améliorer la distribution des images sans se soucier de l’accumulation des coûts opérationnels pendant la phase d’expérimentation.

Faire le bon choix

Lorsque vous évaluez le stockage d’objets pour l’optimisation des images, ne vous contentez pas de comparer les coûts de stockage par Go. Calculez le volume d’opérations prévu et prenez en compte les frais de lecture. Le modèle sans frais d’opération de Fastly Object Storage, associé aux capacités de traitement en temps réel d’Image Optimizer, permet souvent de réduire considérablement le coût total de possession tout en offrant des performances supérieures. La meilleure stratégie d’optimisation doit être guidée par ce qui fonctionne pour vos utilisateurs, et non par ce qui minimise les appels d’API. L’approche de Fastly s’aligne parfaitement sur cette philosophie, vous permettant de vous concentrer sur la fourniture d’expériences visuelles exceptionnelles plutôt que sur la gestion de la complexité des coûts opérationnels.