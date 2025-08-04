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Jaskirat Singh Randhawa
Responsable produits senior, Compute, Fastly
Jaskirat est chef de produit senior pour Compute. Il se concentre sur le renforcement des capacités des développeurs pour créer et déployer des applications avec les capacités de WebAssembly sur Compute. Avant de se consacrer à la gestion de produits, il avait une expérience en ingénierie, art, design et développement logiciel.
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