Fastly est plus facile que jamais à utiliser avec notre serveur Model Context Protocol (MCP)

Gérer une plateforme puissante comme Fastly ne devrait pas être une corvée. Bien que notre CLI et nos API offrent un contrôle approfondi, que se passerait-il si vous pouviez gérer vos services simplement en... demandant ?

Le serveur MCP de Fastly est un nouvel outil open source qui rend la gestion de votre infrastructure Fastly et de vos services aussi simple qu’une conversation. Il sert de passerelle sécurisée vers la Fastly CLI , traduisant vos demandes en commandes et ramenant les réponses directement dans votre fenêtre de discussion. C’est une nouvelle manière puissante de travailler, conçue pour vous rendre plus rapide en apportant la puissance de Fastly à votre outil de développement IA préféré.

Commencez en 60 secondes

Prêt(e) à vous lancer ? Cela ne pourrait pas être plus simple.

1. Installez le serveur MCP

Le serveur Fastly MCP est actuellement disponible en tant qu'outil Go autonome dans le référentiel GitHub fastly/mcp . Pour utiliser cet outil, il vous suffit d'avoir un compte Fastly et l'interface CLI installée.

2. Configurez votre outil de développement IA

Choisissez votre outil de développement IA et suivez les étapes de configuration :

Claude Desktop

Ajoutez à votre fichier de configuration Claude :

macOS : ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Windows : %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

Linux : ~/.config/Claude/claude_desktop_config.json

Copied! { "mcpServers": { "fastly": { "command": "/path/to/fastly-mcp", "args": [] } } }

Claude Code

Exécutez simplement cette commande :

claude mcp add fastly /path/to/fastly-mcp

Roo Code

Cliquez sur le bouton MCP dans Roo Code Sélectionnez « Edit Global MCP » (Modifier le MCP global) ou « Edit Project MCP » (Modifier le projet MCP) Ajoutez la configuration suivante :

Copied! { "mcpServers": { "fastly": { "command": "/path/to/fastly-mcp", "args": [] } } }

3. Votre première invite

Essayons un « Hello World » classique pour l'ère MCP.

👤 Vous : « Montre-moi tous mes services Fastly »

🤖 IA : « Je vais lister tous vos services Fastly pour vous... »

Et voilà ! Vous utilisez maintenant MCP pour interagir avec un outil de développement d’IA.

Demander à Claude de créer et d'attacher un KV store à un service. Cette vidéo a été accélérée. La génération de texte LLM n’a pas encore atteint des vitesses comparables.

Nous savons que vous ne prenez pas la sécurité à la légère lorsqu'il s'agit de gérer votre infrastructure, et le serveur Fastly MCP est conçu dans cette optique. Il fonctionne en intégrant les commandes CLI de Fastly dans une interface conforme au MCP. Cela signifie que vous devez simplement vous authentifier dans votre Fastly CLI, et le serveur MCP effectuera ensuite des appels via celui-ci. Ainsi, vos clés d'API Fastly ne seront jamais exposées à un LLM, empêchant ainsi toute une série d'attaques d'ingénierie rapide. Le blog de Frank Denis sur les failles dans les serveurs MCP explique comment les clés API sont gérées en toute sécurité.

Mais que peut-il faire pour vous ? Voici quelques invites que vous pouvez essayer dès maintenant.

Gestion de la configuration CDN : créez, répertoriez, mettez à jour ou supprimez facilement des services Fastly, gérez les versions et configurez les domaines et les back-ends à l'aide d'invites en langage naturel. Demandez à votre outil d'IA de « Créer un nouveau service Fastly nommé « my-app-service » » ou d'« Ajouter le domaine « example.com » à « my-app-service ». » Le serveur MCP gère les complexités sous-jacentes de l'API.

Gestion du cache et purge : définir les paramètres du cache ou purger instantanément le contenu du cache devient un jeu d'enfant. Demandez à votre outil d'intelligence artificielle de « Purger le cache de « www.example.com/image.png » » ou de « définir un temps de vie (TTL) par défaut d'une heure pour mon " blog-service ». » L'IA confirme l'action, éliminant ainsi toute étape manuelle.

Informations sur les performances : récupérez des statistiques et des métriques pour comprendre les performances et identifier les domaines d’optimisation. Demandez : « Quelle est l'évolution du trafic sur mon site principal au cours de la semaine écoulée ? » ou « Quel est le taux de réponse de mon cache actuel pour « image-assets-service » ? » L'outil d'IA, alimenté par le serveur MCP, récupère et présente ces données dans un format compréhensible, suggérant même des optimisations.

Cependant, ne vous contentez pas de me croire sur parole : essayez ces suggestions par vous-même et partagez vos découvertes sur le forum communautaire Fastly . C’est là que la magie opère. Nous voulons tout savoir :

Vos commentaires : qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui vous semble confus ?

Signalez un bug : un problème est-il survenu ? Faites-le nous savoir !

Demandes de fonctionnalités : qu'aimeriez-vous que MCP fasse ?

Et surtout... vos invites !: partagez vos invites et chaînes d'invites les plus créatives, les plus puissantes et les plus époustouflantes.

Fastly MCP est bien plus qu'un simple outil, c'est le point de départ d'une conversation. La véritable force de ce projet réside dans la communauté qui va se former autour de lui. Et pour cela, nous avons besoin de vous.