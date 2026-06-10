Leigh et son équipe se concentrent sur les gammes de produits Network Services et Observability et soutiennent également les équipes en charge de l'infrastructure, de la plateforme, des services professionnels et de l'expérience produit. Leigh travaille dans le secteur de la haute technologie depuis plusieurs décennies, ayant évolué aussi bien au sein de start-ups que d'entreprises mondiales. C'est une responsable du marketing produit très motivée, axée sur les données et orientée résultats, passionnée par le lancement de produits SaaS et de campagnes numériques qui génèrent des revenus, l'adoption des solutions et la notoriété de la marque. Lorsqu'elle ne travaille pas, elle aime faire du ski, jouer au golf et passer du temps avec son chien Pi, sa famille et ses amis.

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