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Comment Fastly et Skyfire appuient le commerce agentique de confiance en périphérie

Omeed Nosrati

Field CTO - Amériques

Leigh Clancy

Responsable du marketing produit, Fastly

Brock Norvell

Architecte de solutions serverless senior, Fastly

IARéseau de périphérieInformations sur le secteurSécurité

Que se passe-t-il lorsque des utilisateurs non humains deviennent des clients légitimes ?

Les systèmes d'IA génèrent une part croissante du trafic sur le réseau Fastly et, de plus en plus, certains de ces systèmes agissent pour le compte de vrais utilisateurs. Ils peuvent récupérer des informations, comparer des options, vérifier la disponibilité, répondre à des questions et accomplir des tâches de manière autonome. 

Et la tendance s'accélère. De janvier 2026 à mai 2026, Fastly a constaté que les requêtes d'IA ont augmenté d'environ 30 %, près de 6,5 fois plus rapidement que le trafic humain au cours de la même période. Sur l'ensemble de notre plateforme, le trafic autonome de machine à machine, y compris les bots d'indexation, les bots, les agents, les systèmes pilotés par API et d'autres interactions initiées par des machines, représente près de la moitié de toutes les requêtes Internet.

L'infrastructure sous-jacente à l'Internet hérité n'a pas été conçue pour cela. Pendant des années, le trafic automatisé a été traité comme hostile par défaut. Les bots étaient synonymes de scraping, de fraude, de bourrage d'identifiants, d'accumulation d'inventaire ou d'abus. Les systèmes de sécurité ont évolué autour du blocage par défaut des comportements non humains, car la plupart du temps, ces comportements étaient malveillants.

Désormais, la frontière devient de plus en plus difficile à tracer. Un agent d'IA qui compare les prix des hôtels ou réapprovisionne des fournitures pour le compte d'un client représente un utilisateur réel. Il peut détenir des identifiants de paiement et être autorisé à effectuer des transactions de manière autonome. Mais lorsqu'il arrive sur un site web, il ressemble souvent à s'y méprendre au trafic automatisé que les entreprises s'efforcent de filtrer depuis des années. 

Les entreprises ont besoin de meilleurs moyens de décider quelle automatisation mérite un accès.

Fastly et Skyfire renforcent les capacités des entreprises à faire précisément cela : vérifier quels agents d'IA sont légitimes avant de leur accorder l'accès à des services, des contenus ou des transactions.

Découvrez comment Fastly et Skyfire appuient un commerce agentique de confiance en périphérie

Comment Skyfire aide les entreprises à identifier les agents d'IA et à leur faire confiance

Skyfire est une infrastructure de commerce agentique qui offre aux agents d'IA et aux plateformes qui les hébergent deux choses dont ils manquent actuellement : une identité vérifiée et la capacité de payer.

Côté identité, Skyfire émet des identifiants KYA (Know Your Agent), une identité sous forme de jeton qui accompagne l'agent sous la forme d'un jeton JSON Web Token standard. Un jeton KYA indique à un marchand ou fournisseur de service qui est l'agent, quelle personne physique ou entreprise il représente et s'il a été vérifié dans le cadre du processus d'enregistrement de Skyfire. La conception s'inspire de frameworks de conformité établis tels que KYC (Know Your Customer) et KYB (Know Your Business), adaptés à une catégorie d'acteurs qui ne possèdent ni permis de conduire ni documents d'immatriculation.

Côté paiements, Skyfire fournit des portefeuilles qui prennent en charge à la fois les stablecoins et les cartes bancaires tokenisées, permettant aux agents de finaliser des transactions en temps réel. Un agent disposant d'identifiants Skyfire peut passer commande via un parcours e-commerce standard, payer un accès API à l'appel ou régler un micropaiement sans qu'un humain ait besoin de sortir une carte bancaire au moment de l'achat.

Pour les entreprises destinataires, Skyfire fournit la couche de vérification qui leur permet de distinguer un agent financé et responsable d'une automatisation anonyme. Les éditeurs, commerçants et fournisseurs de données peuvent accepter le trafic d'agents via leur infrastructure web, leurs contrôles de sécurité et leurs couches d'authentification existants, sans qu'un changement de plateforme ne soit nécessaire.

Comment Fastly favorise le trafic d'agents de confiance

Les agents d'IA fonctionnent souvent dans des fenêtres d'exécution réduites. Un agent d'achat vérifiant les stocks chez différents vendeurs, par exemple, peut avoir besoin d'évaluer plusieurs systèmes simultanément avant que les stocks ne changent ou que la tarification n'expire. L'ajout d'allers-retours supplémentaires vers des systèmes centralisés augmente la latence, qui s'accumule rapidement à l'échelle. 

Les données de la plateforme Fastly montrent que le trafic lié à l'IA est nettement plus susceptible que le trafic humain de nécessiter des données récentes de l'infrastructure d'origine, renforçant le besoin d'un contrôle évolutif plus près de la périphérie.

À mesure que le trafic agentique augmente, les modèles d'application centrés sur le serveur d'origine deviennent de plus en plus coûteux et difficiles à mettre à l'échelle. C'est là que l'infrastructure de périphérie devient critique.

Les produits de sécurité de Fastly inspectent plus de 8 milliards de requêtes par mois et protègent plus de 130 000 applications et API. Skyfire a intégré ses identifiants d'identité et de paiement à la plateforme Edge cloud programmable de Fastly, permettant ainsi la vérification de l'identité des agents et la validation des paiements aux points of presence de Fastly avant même qu'une requête n'atteigne l'infrastructure d'origine.

L'intégration prend en charge plusieurs modèles d'application :

  • Un commerçant peut autoriser les agents vérifiés à accéder aux catalogues de produits et à effectuer des achats tout en appliquant la limitation du débit au trafic d'agents non vérifiés. 

  • Un éditeur peut accorder un accès complet au contenu aux agents disposant d'identifiants de paiement valides tout en redirigeant les agents sans identifiants vers un paywall. 

  • Un fournisseur de données peut appliquer une tarification par paliers basée sur le volume et la fréquence des requêtes d'agents, avec une application gérée automatiquement en périphérie.

Dans chaque cas, l'entreprise conserve un contrôle total sur ses politiques. Skyfire fournit les signaux d'identité et de paiement. Fastly fournit l'environnement d'application. L'entreprise décide quoi faire des deux.

Comment mettre en œuvre Skyfire sur Fastly

Le protocole KYA de Skyfire s'appuie sur une infrastructure web standard telle que les JWT, OAuth2 et JWKS, ce qui signifie qu'il s'intègre nativement dans le cycle de vie des requêtes HTTP que la plateforme de Fastly gère déjà : aucun SDK propriétaire, aucune couche de middleware, aucune API gateway distincte.

Pour les entreprises qui utilisent déjà Fastly Compute, l'activation du trafic d'agents vérifié par Skyfire demande un simple changement de configuration plutôt qu'un véritable projet d'ingénierie. Skyfire a développé une implémentation de référence qui montre comment utiliser les jetons KYA et Fastly Compute pour vérifier l'identité des agents et contrôler l'accès aux contenus et API protégés en périphérie. Elle est disponible sous forme d'implémentation de référence ouverte pour les clients Fastly souhaitant autoriser le trafic d'agents de confiance.

Consultez le répertoire de démonstration Skyfire Fastly Compute et suivez les instructions du fichier README.

Ce guide vous explique comment créer une clé API Skyfire, configurer vos comptes « Acheteur » et « Vendeur », déployer l'application Fastly Compute et tester des requêtes avec et sans jetons KYA.

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