Namit Shivaram est Staff Product Manager chez Fastly. Elle dirige le développement et le lancement de produits d’observabilité innovants conçus pour offrir une visibilité en temps réel et des informations sur le trafic, la sécurité et les mesures de performance. Avant Fastly, elle était Product Manager et travaillait sur des plateformes d’analyse et de veille stratégique visant à faciliter la prise de décisions éclairées et à améliorer l’efficacité opérationnelle dans les grandes entreprises.

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