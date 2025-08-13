Nous avons le plaisir de vous annoncer que Log Explorer & Insights prend désormais en charge les services Compute . Cette intégration permet aux développeurs utilisant notre plateforme Compute d’accéder aux mêmes informations précieuses que celles déjà offertes dans le cadre des services Delivery de Fastly.

Une visibilité améliorée pour Compute

Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais surveiller, inspecter et dépanner les services Compute à l’aide de Log Explorer & Insights. Cela signifie :

Des informations détaillées : comprenez en détail les performances de vos services Compute, les taux d’erreur et les modèles de trafic grâce au tableau de bord intuitif Insights. Identifiez les goulots d’étranglement et optimisez vos applications serverless avec précision.

Une résolution des problèmes efficace : utilisez Log Explorer pour explorer les entrées de log individuelles de vos services Compute. Filtrez par domaine, chemin d’URL, plage horaire ou d’autres critères pertinents pour affiner rapidement votre analyse, identifier la cause première des problèmes et accélérer leur résolution.

Pourquoi cela est important pour les développeurs

Cette prise en charge étendue des services Compute dans Log Explorer & Insights offre plusieurs avantages clés aux développeurs :

Un débogage plus rapide : identifiez et résolvez rapidement les problèmes de vos applications Compute, cela vous permettra de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la stabilité de vos services.

Des performances optimisées : utilisez les informations exploitables pour affiner votre code Compute et vos configurations, vous aurez ainsi des applications plus efficaces et performantes.

Des opérations rationalisées : simplifiez vos flux de travail de surveillance et de journalisation en utilisant un outil unique et puissant pour tous vos services Fastly, y compris Compute.

Premiers pas avec Log Explorer & Insights