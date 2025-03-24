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Robyn Bean
Senior Manager dans le marketing produit, distribution de contenu
Robyn Bean est la Senior Manager dans le marketing produit pour l'activité de distribution de contenu de Fastly. Basée à Denver, CO, elle se concentre sur la manière dont Fastly aide les développeurs à relever les défis modernes de la distribution de contenu pour améliorer les performances, la productivité et l'évolutivité.
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