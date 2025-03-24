Premiers pas avec Fastly Object Storage : de l’intégration CDN à l’informatique serverless

Nous sommes très enthousiastes face à l'intérêt et à l'adoption de Fastly Object Storage depuis sa mise en disponibilité générale il y a quelques mois à peine ! Cela souligne à quel point les développeurs ont souhaité une solution de stockage sans tracas et économique qui fonctionne avec les outils existants et aide à optimiser la productivité. Au cas où vous auriez manqué l'annonce, Fastly Object Storage propose une API compatible avec S3 et des frais de sortie nuls pour aider à transformer la manière dont les développeurs créent, stockent et mettent à l’échelle leurs applications.

Récemment, nous avons publié quelques articles de blog qui fournissent des informations détaillées et des exemples de code pour aider les développeurs à se lancer. Vous trouverez ci-dessous les points forts de l'utilisation de Fastly Object Storage avec vos services CDN et/ou Compute, ainsi que des informations sur l'utilisation d'outils populaires tels que SFTPGo pour la gestion et le partage de fichiers.

Le CDN et Object Storage de Fastly opèrent mieux ensemble

Ce guide complet vous accompagne dans le processus d’intégration d'Object Storage avec le service CDN de Fastly pour que vous puissiez diffuser des ressources depuis votre propre URL en quelques minutes. Vous apprendrez tout, depuis la génération de vos clés d'accès au stockage d'objets jusqu'à la création de compartiments et l'interaction avec ceux-ci, en passant par l'utilisation d'extraits de code VCL (que vous pouvez copier-coller) pour connecter votre service CDN à l'espace de stockage. Le guide fournit également des recommandations pour l'utilisation de la mise en cache segmentée de Fastly pour les fichiers volumineux et la fonctionnalité Streaming Miss pour optimiser la distribution et réduire la latence.

Utilisez les clients S3 que vous utilisez déjà — même sur Fastly Compute

Pour les développeurs utilisant Fastly Compute , les SDK AWS officiels offrent un chemin simple pour accéder au Fastly Object Storage. Cette approche prend en charge des langages populaires tels que Go, JavaScript et Rust, permettant une manipulation intuitive des objets S3. Cet article de blog complet vous guide à travers des exemples de code détaillés dans chaque langage, montrant comment adapter ces bibliothèques externes pour les environnements Fastly Compute, et simplifie le processus d'utilisation du Fastly Object Storage avec les ressources de code existantes et les intégrations de services AWS. Ces exemples servent de feuille de route pratique pour l’utilisation du stockage d’objets dans vos projets Compute.

Il fonctionne avec tous les outils compatibles S3 de l'écosystème, essayez-le avec SFTPGo dès aujourd'hui

Dans ce guide , nous analysons un outil populaire compatible avec S3, SFTPGo , pour interagir avec vos données. SFTPGo sert d’outil back-end pour gérer et partager des fichiers stockés sur Fastly Object Storage. En installant SFTPGo, en intégrant Fastly Object Storage comme back-end et en configurant des comptes utilisateurs, vous accédez à une interface conviviale pour les opérations sur les fichiers, où vous pouvez facilement créer des liens partageables pour des fichiers ou des dossiers afin de collaborer avec d'autres. La beauté de cette méthode réside dans sa simplicité : vous pouvez gérer vos fichiers efficacement sans avoir besoin de configurations complexes, ce qui la rend accessible même à ceux qui n'ont pas une grande expertise technique.

Optimisez les flux de travail et réduisez les coûts

Que vous cherchiez à optimiser les performances de votre CDN, à créer des applications serverless (sans serveur), ou simplement à apprécier l'utilisation d'outils familiers pour vous aider à gérer vos données, Fastly Object Storage offre une solution rentable et flexible pour votre prochain projet. Explorez des possibilités infinies avec la compatibilité S3, l'absence de frais de sortie et la plateforme instantanée, mondiale et accessible de Fastly. Nous vous encourageons à utiliser les guides mis en avant dans cet article comme point de départ pour optimiser votre flux de travail et vous aider à réduire les coûts.