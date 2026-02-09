Stefanie Grubb est une leader VOC avec près de 15 ans d’expérience dans les informations client. Ancienne consultante senior dans une entreprise technologique mondiale de 10 Md$, elle a aidé des organisations d’Entreprise de divers secteurs à concevoir et à mettre en œuvre des programmes Voice of the Customer réussis. Chez Fastly, Stefanie a créé et dirige désormais la stratégie VoC de bout en bout, reliant les retours des clients à l’action dans toute l’entreprise.

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