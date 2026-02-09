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Stefanie Grubb
Responsable principal de programme, VOC
Stefanie Grubb est une leader VOC avec près de 15 ans d’expérience dans les informations client. Ancienne consultante senior dans une entreprise technologique mondiale de 10 Md$, elle a aidé des organisations d’Entreprise de divers secteurs à concevoir et à mettre en œuvre des programmes Voice of the Customer réussis. Chez Fastly, Stefanie a créé et dirige désormais la stratégie VoC de bout en bout, reliant les retours des clients à l’action dans toute l’entreprise.
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