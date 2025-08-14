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Stephen Crim
Staff SRE
Stephen Crim est un SRE chez Fastly, avec un large focus sur la performance et l'efficacité des plateformes. Il a passé les 25 dernières années à construire, administrer et aider les gens à utiliser des systèmes dans les aéroports, les universités, les agences d'État et maintenant dans le monde entier.
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