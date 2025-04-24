Tim Logan est un dirigeant technologique chevronné avec une solide expérience dans les services de médias et la distribution de contenu. Actuellement vice-président associé (AVP) des médias chez Fastly, il apporte une vaste expérience dans l'optimisation des stratégies de médias numériques. Son parcours professionnel reflète une compréhension approfondie de l'évolution du paysage médiatique, le positionnant comme une ressource précieuse dans les médias en ligne. Les vastes connaissances de Tim dans le secteur des Médias et du divertissement lui permettent de guider les diffuseurs en ligne, ainsi que de concevoir et de mettre en œuvre une distribution de contenu efficace et fiable à grande échelle.

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