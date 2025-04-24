Tendances mondiales du streaming : comment les stratégies de regroupement changent

Cet article récapitule les informations clés d'une discussion de panel au Streaming Summit 2025, modérée par Tim Logan de Fastly. Avec la participation de leaders de Crunchyroll, StoryFul et Fabric, la session a exploré comment les stratégies de regroupement, de découverte et de monétisation évoluent dans le domaine de la télévision en streaming gratuite financée par la publicité (FAST), de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) et de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

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Des mobiles aux téléviseurs intelligents, des applications de niche directes aux consommateurs aux principales plateformes d’agrégation, les modes d’accès au contenu vidéo sont aujourd’hui plus variés — et plus fragmentés — que jamais auparavant. Pour les propriétaires de contenu, monétiser et distribuer du contenu nécessite désormais plus que le simple choix d'une plateforme. Il s’agit de constituer le bon mélange de partenaires, de niveaux et d’expériences utilisateur sur un spectre croissant de modèles de monétisation : services FAST, AVOD et SVOD.

Vous trouverez ci-dessous les points saillants de la discussion, qui comprennent des recommandations sur la façon d’offrir des expériences de visionnage de qualité supérieure tout en les équilibrant avec l’économie de chaque modèle économique.

De l’échelle à la boucle : repenser le parcours utilisateur

Il est tentant de considérer le monde du streaming comme un entonnoir — du gratuit, au supporté par la publicité, puis au premium — mais, fait intéressant, les panélistes ont remis en question cette hypothèse. Au contraire, le comportement des utilisateurs est plus fluide.

« Les gens ne vivent pas dans des modèles parfaitement segmentés », a déclaré James Lott, rédacteur en chef de StoryFul « Je regarde les chaînes FAST, je s’abonne à des Services premium et je passe de l’une à l’autre en fonction de mon humeur, du dispositif ou de ce que je veux regarder. »

Plutôt que de considérer FAST et AVOD comme de simples tremplins vers la SVOD, Tom Giannari, Chief Data Officer chez Fabric, a remarqué une évolution plus générale : « En fait, tout a commencé dans l'autre sens. » Le premier grand boom a eu lieu dans la SVOD. « Aujourd'hui, alors que la saturation de la SVOD sur des marchés tels que les États-Unis approche les 80 %, la croissance provient de FAST et AVOD. »

À l'échelle mondiale, l'histoire est plus diversifiée. Selon le panel, dans la région EMEA, le streaming par abonnement et le streaming soutenu par la publicité se développent de manière plus équilibrée. En Amérique latine, les services financés par la publicité surpassent complètement la SVOD dans de nombreuses régions en raison de leur abordabilité.

Le nouveau guide de la vente groupée

Le bundling ne se limite plus aux formules de type télévision payante. Les offres groupées d'aujourd'hui incluent des partenariats inter-services (comme Disney+, Hulu et Max), des hybrides télécom-streaming, et même des extensions de produits internes.

Brian McCarvey de Crunchyroll a partagé que bien que la société ait commencé comme un service direct aux consommateurs, elle investit maintenant massivement dans des partenariats avec Amazon, Roku et les opérateurs de télécommunications mondiaux. « Dans des régions comme le Brésil et l'Amérique latine, où les animes sont diffusés depuis longtemps par voie hertzienne, les partenariats nous aident à atteindre une base de fans passionnés qui ne savent peut-être pas que Crunchyroll existe », a-t-il déclaré

Mais le regroupement n'est pas seulement une question d'accès — c'est une stratégie de gestion du taux de désabonnement. Comme l’a expliqué Giannari, « l’une des principales raisons pour lesquelles les gens quittent la télévision payante est qu’ils payaient pour des chaînes qu’ils n’utilisaient pas. » Avec la SVOD, cette préoccupation n'est pas aussi répandue, même si quelqu'un ne regarde qu'une seule émission. Mais ce que nous observons actuellement, c’est une fatigue : les gens ont l’impression de s’abonner à trop de choses. « Le regroupement leur apporte de la valeur sans complexité supplémentaire. »

Bien exécuté, le regroupement peut réduire le taux de désabonnement et créer une « fidélisation ». McCarvey a cité le forfait télécom de Crunchyroll au Brésil, qui combinait le streaming d'anime avec des forfaits de données mobiles, ce qui a entraîné des taux d'acquisition « incroyables ».

Découvrabilité : le prochain champ de bataille du streaming

Dans un océan d’applications, de chaînes et de titres, se démarquer est plus difficile que jamais. Le défi ne réside pas seulement dans le contenu, mais dans le placement.

« Le prochain front dans la guerre du streaming est l'immobilier des interfaces », a prédit Giannari « Qui obtient la première place dans la grille des applications ? » Qui est au-dessus du pli sur une smart TV ? « Ces placements peuvent générer 10 fois plus de vues. »

James Lott a souligné ce point : « Si vous êtes la chaîne FAST numéro 250 sur un agrégateur, vous pourriez aussi bien ne pas exister. »

Même avec un excellent contenu, les métadonnées sont souvent le talon d’Achille. « Tant de contenus de grande qualité passent inaperçus à cause de métadonnées médiocres », a déclaré Giannari « Des clients nous ont dit : « Ce n’est pas le synopsis que nous avons écrit ! » ou « Cette image d’affiche est dépassée. » » « La qualité des métadonnées peut littéralement déterminer la découvrabilité. »

L’avenir, selon beaucoup, réside dans les métadonnées générées par des machines — un étiquetage approfondi jusqu’au niveau de la scène, propulsé par l’IA. Mais il y a un débat sur la question de savoir à qui incombe cette responsabilité. Les plateformes devraient-elles enrichir le contenu ? Ou les fournisseurs de contenu devraient-ils prendre l'initiative ?

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The Ad Balancing Act : fatigue et monétisation

À mesure que les modèles financés par la publicité se développent, la tension entre la charge publicitaire et la tolérance des spectateurs augmente également. Les données de Fabric montrent que les services FAST sont passés de 10 à 13 minutes de publicité par heure au cours de l'année écoulée, tandis que les services à la demande financés par la publicité ont plus que doublé.

Crunchyroll est resté en grande partie à l'écart de cette mêlée. Au lieu de lancer une offre publicitaire à prix réduit, l'entreprise crée de la valeur à son modèle d'abonnement en offrant des avantages tels que l'accès aux jeux, des réductions sur les produits dérivés et, bientôt, des mangas numériques.

Néanmoins, l'opinion à l'égard des publicités n'est peut-être pas aussi négative qu'on le pense. Les recherches de StoryFul ont montré que le public est étonnamment positif à l'égard des publicités sur les chaînes FAST, probablement parce que la proposition de valeur est claire : du contenu gratuit en échange de publicités.

Mais avec l'augmentation du nombre de publicités, l'industrie fait face à un point de basculement. « Nous nous dirigeons vers des expériences publicitaires hyperpersonnalisées », a déclaré Giannari « Différents utilisateurs verront différentes quantités de publicités, en fonction de leur tolérance et de ce qu’ils sont prêts à payer. » Et s'ils ne sont pas disposés à payer ? « Alors, nous ferions mieux de nous assurer que les publicités sont pertinentes. »

Devriez-vous lancer directement auprès des consommateurs ou vous associer d'abord à un partenaire ?

Pour les nouveaux entrants, lancer une application de streaming en direct pour les consommateurs peut être trop ambitieux. Au lieu de cela, beaucoup choisissent de commencer sur des plateformes d’agrégation en tant que canaux premium supplémentaires, puis de s’étendre s’ils gagnent en traction.

« Cela va à l'encontre de l'évolution du marché au cours de la dernière décennie », a déclaré M. Giannari, « mais nous voyons aujourd'hui des entreprises qui commencent d'abord par des modules complémentaires, puis se développent en D2C complet si les chiffres le justifient. »

James Lott a souligné des modèles similaires en Australie : des services tels que Paramount+ et Max ont d'abord concédé des licences de contenu par l'intermédiaire de fournisseurs locaux avant de lancer des offres autonomes. C’est un chemin à moindre risque pour construire une marque sur de nouveaux marchés.

Plus de plateformes, plus de revenus… ou plus de maux de tête ?

Existe-t-il une distribution excessive ? Les propriétaires de contenu devraient-ils s'inquiéter de surutiliser leur propriété intellectuelle sur un trop grand nombre de plateformes FAST ?

« Je ne pense pas que plus soit mauvais », a déclaré McCarvey Nous expérimentons des modèles où les utilisateurs doivent se connecter pour accéder au contenu AVOD, afin de leur faire découvrir davantage l'expérience Crunchyroll. « Une plus grande présence signifie généralement une plus grande prise de conscience. »

Et comme l’a noté Lott, l’époque de la distribution de contenu axée sur l’exclusivité est peut-être en train de s’estomper, en particulier dans FAST. « De nombreux propriétaires de chaînes FAST veulent simplement être partout où ils le peuvent. » « C'est une question de reconnaissance et de pertinence, pas de frais de licence. »

Boule de cristal : que va-t-il se passer ensuite ?

Interrogés sur ce que l’avenir leur réserve, les panélistes ont souligné trois tendances clés :

Plus de publicités, des niveaux plus intelligents : le nombre de publicités augmentera, mais des niveaux d'abonnement plus intelligents permettront aux utilisateurs de contrôler leur expérience (et leurs dépenses). Les systèmes d'exploitation gagnent en puissance : les fournisseurs de systèmes d'exploitation pour Smart TV deviennent des joueurs majeurs. Comme l’a averti Giannari, « ils contrôlent désormais la visibilité, l’expérience utilisateur et même la dynamique de partage des revenus. » Discovery bénéficie d'une mise à niveau technologique : Des métadonnées pilotées par l'IA aux stratégies similaires au SEO, la découverte deviendra un champ de bataille, non seulement pour le contenu, mais aussi pour les icônes d'applications et le placement de l'interface.

Et au-delà du contenu traditionnel, de nouveaux secteurs verticaux — comme le sport, le contenu généré par les utilisateurs (UGC) et les actualités locales — peuvent ouvrir de nouvelles opportunités. « Les chaînes d'information et de météo prospèrent dans FAST », a déclaré Lott. « Les gens leur font confiance, et le format fonctionne. »

L'avenir groupé est déjà là

Alors que les propriétaires de contenu sont aux prises avec la monétisation, le taux de désabonnement, la découvrabilité et la portée mondiale, une chose est claire : il n'existe pas de modèle unique qui fonctionne pour tout le monde. Au lieu de cela, le succès dépend de la capacité à rencontrer le public là où il se trouve, avec la bonne tarification, les bons partenaires et les bonnes expériences.

Que ce soit par le biais de FAST, de SVOD ou d’AVOD, l’objectif n’est pas seulement de diffuser, mais de connecter, de convertir et de fidéliser. Le regroupement, sous toutes ses formes évolutives, sera essentiel pour y parvenir.