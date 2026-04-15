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Zac Shenker
Directeur mondial de la stratégie de domaine, médias et divertissement, jeux et AdTech
Zac Shenker est un spécialiste des médias de streaming chez Fastly, spécialisé dans le développement d’architectures de distribution vidéo et de streaming en temps réel modernes. Son travail se concentre sur des technologies comme QUIC et HTTP/3, aidant à assurer une distribution de médias évolutive et à faible latence, en faisant passer les normes émergentes en production dans le monde réel. Il est étroitement impliqué dans l’évolution des protocoles nouvelle génération tels que Media over QUIC (MoQ), travaillant à l’intersection de l’infrastructure, des performances et de l’expérience développeur pour façonner la manière dont les vidéos en direct et à la demande sont distribuées à l’échelle d’Internet.
Protocole Media over QUIC : le streaming peut-il enfin avoir à la fois de l’échelle et une faible latence ?
Le protocole Media over QUIC (MoQ) vise à unifier la faible latence et l’échelle en diffusant en temps réel via QUIC et en remplaçant les segments par un modèle de distribution plus efficace.