Zac Shenker est un spécialiste des médias de streaming chez Fastly, spécialisé dans le développement d’architectures de distribution vidéo et de streaming en temps réel modernes. Son travail se concentre sur des technologies comme QUIC et HTTP/3, aidant à assurer une distribution de médias évolutive et à faible latence, en faisant passer les normes émergentes en production dans le monde réel. Il est étroitement impliqué dans l’évolution des protocoles nouvelle génération tels que Media over QUIC (MoQ), travaillant à l’intersection de l’infrastructure, des performances et de l’expérience développeur pour façonner la manière dont les vidéos en direct et à la demande sont distribuées à l’échelle d’Internet.

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