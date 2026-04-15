Le streaming a été, pendant des années, contraint à un compromis. Soit vous avez opté pour la latence la plus faible possible en intégrant des technologies telles que WebRTC, soit vous avez privilégié l’échelle et la simplicité opérationnelle avec HLS et DASH. Posséder les deux n’était pas vraiment une option.

Media over QUIC (MoQ) cherche à rompre ce compromis. Cette fois, il ne s’agit pas seulement de théorie ou de travail de laboratoire : la technologie découle d’un véritable élan.

Protocoles de streaming traditionnels : HLS, DASH et leurs compromis en termes de latence

Fondamentalement, Media over QUIC (MoQ) vise à moderniser la manière dont les médias en ligne sont diffusés. Le protocole repose sur QUIC, le même protocole de transport qui sous-tend HTTP/3. Fastly prend en charge QUIC et HTTP/3 depuis des années et a joué un rôle déterminant dans le développement et la mise à l’échelle d’Internet de ces deux normes.

Les protocoles de streaming traditionnels sont fondamentalement ancrés dans la distribution de fichiers. La vidéo est divisée en segments, commençant autour de 4 secondes et allant jusqu’à 0,5 seconde, demandés via HTTP. Les joueurs récupèrent en continu le segment suivant pendant la lecture. Les clients qui demandent régulièrement les derniers manifests pour localiser les segments médias suivants augmentent également de manière significative le volume global de requêtes. La vidéo évolue, mais au prix d’un délai : les spectateurs attendent toujours le segment suivant… et des segments plus longs signifient une latence plus élevée.

Le secteur a cherché à résoudre ce problème grâce à des technologies telles que le WebRTC , qui permet d’atteindre une très faible latence en préservant la persistance des connexions en temps réel. Le hic ? Elles sont très complexes à utiliser et, parfois, elles n’évoluent pas facilement. Les frais de sortie de données des fournisseurs de cloud public ajoutent également de manière significative au coût de l’exécution des déploiements WebRTC à l’échelle.

Comment fonctionne Media over QUIC (MoQ)

Au lieu de penser en termes de « fichiers » ou de « segments », le protocole MoQ traite les médias en tant que flux continu d’images qui peuvent être publiées et auxquelles il est possible de s’abonner en temps réel. Parce qu’il fonctionne sur QUIC, MoQ présente aussi quelques avantages pratiques pour la distribution en direct :

Faible latence par défaut : inutile d’attendre les limites d’un segment avant d’envoyer des données

Des expériences ajustables au niveau du joueur, du client et du flux, qu’il s’agisse d’avancer pour rester en périphérie du direct ou de reprendre la lecture là où elle s’était arrêtée après une mise en mémoire tampon

Meilleur multiplexage : la vidéo, l’audio et les métadonnées fonctionnent indépendamment sans se bloquer mutuellement

La gestion des pertes de paquets et de la congestion en fonction des applications, contrairement au protocole TCP, offre de meilleures performances sur les réseaux réels et permet une meilleure priorisation de ce qui compte le plus pour chaque utilisateur

Le basculement adaptatif du débit binaire côté serveur ou côté client offre aux éditeurs un contrôle plus précis sur la façon dont la bande passante et la capacité sont allouées, et sur la façon dont l’expérience de visionnage est adaptée à chaque utilisateur final

Les abonnements basés sur la demande garantissent que les processus coûteux comme l’encodage et le conditionnement ne s’exécutent que lorsque les flux sont réellement visionnés. Les octets sont livrés à la demande, réduisant considérablement le coût total de possession des flux ayant peu de spectateurs ou une portée géographique limitée.

Au lieu de transférer les segments vers un serveur d’origine et d’attendre que les joueurs les téléchargent, les diffuseurs en ligne publient un flux en direct une seule fois et laissent une couche en périphérie gérer le reste. En termes pratiques, cela équivaut à une latence de bout en bout plus faible sans avoir à ajouter une infrastructure de distribution spécialisée distincte, ainsi qu’à une lecture plus stable lorsque les conditions de streaming sont moins idéales. Cela permet également d’offrir des flux alternatifs, des angles de caméra ou des expériences de visionnage plus personnalisées sans avoir à mettre en place une infrastructure parallèle.

L’importance de Media over QUIC pour le streaming en direct à grande échelle

L’attrait du protocole MoQ est simple : il supprime une contrainte de longue date dans l’architecture de streaming plutôt que de continuer à la contourner. Pendant des années, le secteur a réduit la latence avec des segments plus petits, des transferts par blocs et d’autres correctifs, mais le modèle sous-jacent n’a pas changé.

MoQ adopte une approche différente en s’attaquant au problème au niveau du transport, en permettant aux médias de se déplacer au fur et à mesure de leur production plutôt qu’après leur conditionnement. Résultat : un chemin vers une faible latence constante sans hériter de la complexité opérationnelle qui accompagne généralement les systèmes en temps réel. Pour les diffuseurs et les plateformes, cela signifie moins de compromis : plus besoin de choisir entre portée et réactivité, ni entre simplicité et performance.

Tout aussi important, MoQ s’aligne sur la direction que prennent déjà le web et l’infrastructure de distribution. Au lieu de superposer des systèmes spécialisés aux flux de travail existants, MoQ offre une base plus unifiée pour la diffusion de médias en direct à grande échelle. S’il tient ses promesses, il n’améliorera pas seulement la latence : il simplifiera la création des systèmes de streaming et étendra les types d’expériences en temps réel distribuables de manière fiable sur l’Internet ouvert. Cette technologie sera essentielle pour atteindre le prochain niveau de mise à l’échelle pour les événements de streaming en ligne et en direct.

Les défis du MoQ : normes, outils et prise en charge des dispositifs

MoQ ne remplace pas automatiquement le HLS ou le DASH. Les outils en sont encore à leurs débuts, les normes sont encore en cours d’élaboration, et les directives opérationnelles sont toujours en cours de définition. Mais après des années à échanger la latence contre l’échelle, ou inversement, c’est l’une des premières approches qui semble pouvoir réellement proposer les deux.

Il reste encore plusieurs défis à relever. Pour le protocole MoQ, cela inclut la prise en charge des dispositifs, les formats médias (MSF, LOC), la sécurité et le chiffrement, ainsi que l’authentification, les métriques et la journalisation.

Il convient de mentionner le groupe de travail de l’IETF (Internet Engineering Task Force) consacré au transport MoQ . L’objectif de ce groupe est de définir une nouvelle approche de transport, basée sur QUIC, qui remplace le comportement basé sur la demande par un système de publication/abonnement plus réactif, capable de distribuer les médias tels qu’ils sont produits, et non après qu’ils soient conditionnés en segments. L’objectif est de combler le fossé entre l’échelle du streaming traditionnel et la réactivité des systèmes en temps réel comme WebRTC, posant ainsi les bases d’une architecture média unifiée à faible latence.

L’avenir du streaming : un regard vers l’avenir avec MoQ

Pour un secteur qui a passé des années à trouver des compromis, il s’agit de l’une des premières tentatives crédibles de s’affranchir complètement de contraintes trop familières. Les normes doivent encore mûrir, les écosystèmes doivent rattraper leur retard et les déploiements concrets prouveront en fin de compte ce qui est viable, mais les fondements posés sont fondamentalement différents de leurs prédécesseurs.

Pour Fastly, le MoQ reflète une évolution plus large vers une distribution de médias native en temps réel et basée sur les technologies modernes de transport. Nous suivons de près son développement et prévoyons de jouer un rôle actif à mesure que l’écosystème évolue. Nous pensons que le protocole MoQ a le potentiel d’améliorer significativement le streaming et de redéfinir le champ des possibles à l’échelle.