Un'unica piattaforma per la visibilità, la sicurezza e il controllo dell'IA
Fastly per l’IA
Un’unica piattaforma per sviluppare, proteggere e distribuire le tue app, IA e dati, in linea, in millisecondi a una cifra, sulla rete che già trasporta il tuo traffico.
Scelto dalle principali aziende al mondo
Massimizzare le potenzialità delle migliori esperienze IA
Dalla distribuzione all’implementazione, passando per l’osservabilità e la sicurezza, Fastly offre la velocità, il controllo e la scalabilità di cui hai bisogno per potenziare le esperienze di IA su cui i tuoi utenti – e il tuo budget – possono contare.
Perché i team IA scelgono Fastly
Con il traffico IA in crescita a un ritmo 6,5 volte superiore rispetto al traffico umano, una piattaforma per controllare l'IA non è più facoltativa. Un unico pannello di controllo per operazioni, approfondimenti e sicurezza dell'IA.
Visibilità dell'IA unificata
Log di prompt e completamenti ricercabili, attribuzione dei token e approfondimenti sul traffico in tempo reale: nessun punto cieco.
Riduci i costi dell'IA
Le chiavi virtuali con limiti di budget, rate limit e attribuzione per sessione riducono la spesa non contabilizzata tra i fornitori.
Protezione dei contenuti
Controlla come i crawler IA accedono ai tuoi contenuti secondo le tue condizioni: blocca, limita, inganna o autorizza.
Sicurezza IA inline
Il firewall per l'IA ferma la prompt injection ai bordi della rete in tempo reale. Rilevamento deterministico, senza GPU.
Applicazione dei contratti API
L'applicazione dello schema vincola il traffico agentico al contratto che hai già pubblicato. Registralo o bloccalo, servizio per servizio.
Semplicità di integrazione
Instrada oltre 700 modelli pubblici e self-hosted tramite un unico endpoint. Usa le tue chiavi, senza modificare la pipeline.
Perché i tuoi carichi di lavoro di IA hanno bisogno di un livello di cache
I carichi di lavoro di IA possono risultare oltre un ordine di grandezza più lenti rispetto all'elaborazione non LLM. I tuoi utenti sentono la differenza tra decine di millisecondi e diversi secondi, e su migliaia di richieste la sentono anche i tuoi server. La cache semantica mappa le query ai concetti come vettori, memorizzando le risposte indipendentemente da come viene posta una domanda. È una buona pratica raccomandata dai principali provider LLM e AI Accelerator la rende semplice.
Risultati reali su Fastly
"Che si tratti di un piccolo negozio o di una grande impresa, la piattaforma Fastly offre qualcosa che i team addetti ai servizi e alle applicazioni possono sfruttare per aumentare il valore per i clienti".
Jefferson Frazer
Direttore dell'infrastruttura cloud
68%
Riduci i costi di storage
115 PB
Contenuti consegnati in 90 giorni
"Le soluzioni per la sicurezza di Fastly ci proteggono efficacemente dagli attacchi dannosi e difendono la nostra origine dal traffico eccessivo, senza influire sulla customer experience".
Yanyan Ni
Ingegnere capo, ingegneria dell'affidabilità del sito
90%
Riduzione del traffico dei bot
250+
Siti protetti
"La gestione dei bot di Fastly ha ridotto significativamente il nostro traffico di bot indesiderato. La facilità d'uso nella creazione delle regole, la rapida visualizzazione dei segnali, l'analisi comportamentale e la mitigazione hanno giustificato l'investimento".
Randy Naraine
Architetto della sicurezza informatica
30-50%
Riduzione del traffico dei bot
3 giorni
35 siti migrati
"In qualità di responsabile tecnico, ho molto a cuore l'interazione tra l'esperienza degli sviluppatori e quella della sicurezza. Con Fastly è più facile instaurare un rapporto di fiducia con gli sviluppatori."
Matt Brandman
Senior Engineering Manager, Sicurezza piattaforma
Casi d'uso dell'IA in evidenza
Risorse in primo piano
Domande frequenti
Cos’è AI Accelerator di Fastly e come migliora le prestazioni dell’IA?
AI Accelerator è una soluzione di caching semantico per le API LLM utilizzate nelle applicazioni di IA generativa. La gestione delle richieste di IA è posizionata ai bordi della rete, utilizzando una cache semantica intelligente e una distribuzione ottimizzata per consentire alle organizzazioni di fornire risposte di IA più rapide. Un minor numero di chiamate alle API LLM consente anche di risparmiare sui costi dei token.
Che cos'è la cache semantica e in che modo ottimizza i costi dei LLM?
La cache semantica individua e riutilizza risposte IA simili o equivalenti, anziché memorizzare nella cache solo le corrispondenze esatte. Suddivide una query in concetti significativi per trovare corrispondenze con le query future che sono semanticamente simili. Applicata ai bordi della rete, riduce le chiamate di inferenza ridondanti, abbassa i costi dei token e consegna risposte più veloci.
Che cos'è la gestione dei bot IA?
La gestione dei bot IA identifica, classifica e controlla il traffico automatizzato proveniente dai crawler IA per proteggere applicazioni, API e infrastruttura – consentendo al contempo i bot legittimi e gli utenti umani. Con ContentGuard per l'ispezione pre-cache, puoi scegliere se bloccare, consentire o intercettare le richieste provenienti dai bot.
Che cos'è il Fastly MCP Server?
Il server Model Context Protocol (MCP) di Fastly è il tuo ponte sicuro verso le operazioni guidate dall'IA sulla piattaforma Fastly. Usa i modelli di IA per gestire infrastruttura, impostazioni di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni tramite il linguaggio naturale, coprendo configurazione, svuotamento della cache, audit di sicurezza e metriche.
In che modo Fastly AI si integra con il mio stack di IA esistente?
Fastly è un livello di distribuzione e ottimizzazione ad alte prestazioni che si posiziona davanti all’infrastruttura IA esistente e ai provider di LLM. Poiché funge da proxy che migliora le prestazioni anziché sostituire i modelli, i team accelerano i carichi di lavoro IA senza modificare framework, pipeline o scelte di modelli.
Fastly AI è adatto per carichi di lavoro Enterprise e di produzione?
Sì. Fastly AI è progettato per applicazioni su scala aziendale che richiedono affidabilità, sicurezza e prestazioni prevedibili, con i controlli, l’osservabilità e la scalabilità necessari per eseguire l’IA in produzione, offrendo al contempo esperienze più veloci agli utenti finali in tutto il mondo.
Govern. Control. Protect.
Un'unica piattaforma per sviluppare, proteggere e distribuire app, IA e dati.