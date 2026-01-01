Politica d'uso accettabile e report di una violazione.

I. introduzione

La politica d'uso accettabile descritta nella sezione II (la "AUP") specifica le linee guida per l'utente dei servizi di Fastly. È nostra politica pubblicare su questa pagina qualsiasi modifica apportata all'AUP e fornire un avviso dell'aggiornamento dell'AUP su https://docs.fastly.com/changes/.

L'AUP è stata rivista l'ultima volta il 20 maggio 2016 ed entrerà in vigore il 19 giugno 2016.

Chiunque può segnalare una violazione dell'AUP seguendo le istruzioni nella sezione III.

I termini di servizio attuali di Fastly sono disponibili all’indirizzo https://www.fastly.com/terms. La documentazione per i servizio di Fastly è disponibile all’indirizzo https://docs.fastly.com. I clienti di Fastly sono tenuti a utilizzare i servizio di Fastly come concordato nel contratto di abbonamento con Fastly, in conformità con la documentazione di Fastly e secondo l'AUP.

II. Politica d'uso accettabile

I servizi di Fastly non devono essere utilizzati da alcuna persona o entità:

in qualsiasi modo che violi qualsiasi legge o regolamento federale, statale, locale o internazionale applicabile; per scopi fraudolenti; allo scopo di fare exploit, danneggiare o tentare di fare exploit o danneggiare i minori in qualsiasi modo, anche esponendoli a contenuti inappropriati o chiedendo informazioni di identificazione personale; archiviare, pubblicare, mostrare o trasmettere materiale osceno, diffamatorio, lesivo, calunnioso, molesto, abusivo, minaccioso o altrimenti illecito o dannoso; archiviare o trasmettere materiale in violazione dei diritti alla privacy di terze parti; inviare messaggi o pubblicazioni non richiesti, inclusi annunci commerciali o informativi di massa e "spam"; compromettere o tentare di compromettere la sicurezza di qualsiasi rete, sistema, server o account di Fastly o di terze parti; impersonare o tentare di impersonare Fastly, il personale di Fastly, un altro abbonato o utente, o qualsiasi altra persona o entità; oppure in qualsiasi modo che limiti o inibisca l'uso o il godimento dei servizi di Fastly da parte di chiunque o che, come stabilito da Fastly, possa danneggiare Fastly o gli utenti dei servizi di Fastly o esporli a responsabilità.

III. Report di una violazione dell'AUP

In qualità di provider di servizi di cache, lo storage e la rimozione dei cache content da parte del servizio di Fastly avvengono automaticamente in base alle azioni dei nostri abbonati.

Le segnalazioni di una violazione dell’AUP descritta nella sezione II da parte dei contenuti dei nostri abbonati rivolte a Fastly devono:

essere inviato a abuse@fastly.com o spedito al seguente indirizzo:

All’attenzione di: Abuse Fastly, Inc.

Casella postale Casella postale 78266

San Francisco, CA 94107; identifica gli URL esatti che ospitano i contenuti in violazione dell'AUP; documenta i tuoi tentativi di contattare direttamente l'abbonato; essere scritto in inglese; e fornisci un indirizzo email per consentire al nostro abbonato di contattarti.

Inoltreremo tempestivamente questa segnalazione all'abbonato interessato.



IV. Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) degli Stati Uniti e Digital Services Act (“DSA”) dell’UE

Le informazioni sulla nostra conformità al DMCA e al Dynamic Site Acceleration e su come inviare segnalazioni DMCA e Dynamic Site Acceleration sono disponibili all’indirizzo https://www.fastly.com/dmca-dsa.