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Ameet Bharwani
Staff Sales Engineer, Fastly
Ameet Bharwani è Staff ingegnere delle vendite presso Fastly e collabora con i clienti del settore media per progettare e consegnare soluzioni ad alte prestazioni. ingegnere delle soluzioni esperto con una profonda competenza nei media online, nella pubblicità e nell’edge computing, Ameet ha ricoperto ruoli dirigenziali senior e di leadership manageriale in Fastly e LaunchDarkly, oltre ad aver lavorato in soluzioni video e adtech. Combinando una formazione ingegneristica con competenze in strategia digitale, API e big data, promuove l’innovazione nell’esperienza utente e nel machine learning, sviluppando soluzioni tecniche complesse per risolvere le sfide aziendali critiche dei suoi clienti.
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