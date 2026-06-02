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Erik Rose
Staff Engineer - WebAssembly
Erik proviene dalle colline boscose della Carolina del Nord, dove passa il tempo a cercare di premere i tasti nell'ordine giusto per dare vita a soluzioni interessanti. Tra i risultati ottenuti finora figurano i miglioramenti nell'esecuzione di WebAssembly presso Fastly, il sistema di machine learning utilizzato da Firefox per il riconoscimento delle entità semantiche, diverse librerie Python molto diffuse, oltre a numerose conferenze e libri. Quando non è impegnato a gustarsi dei burritos fatti in casa, lo si può trovare su qualche percorso da mountain bike nel tentativo di smaltirli.
Python SDK Beta: come il linguaggio dell'IA diventa più veloce e sicuro con Fastly
Grazie alla versione beta dell'SDK Python di Fastly, potrai utilizzare il tuo codice Python e i tuoi agenti IA anche sull'edge. Ottieni il massimo in termini di velocità, sicurezza e compatibilità standard con CPython.