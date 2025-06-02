Kip Compton è entrato a far parte di Fastly nel gennaio 2024 come Chief Product Officer e, dal giugno 2025, ricopre il ruolo di Chief Executive Officer. Prima di entrare in Fastly, Compton è stato Senior Vice President of Strategy & Business Development del business Cisco Networking dal 2020 all'agosto 2023, dove ha guidato i team responsabili della strategia, della gestione del portafoglio, degli investimenti e delle acquisizioni. In precedenza, aveva ricoperto vari ruoli in Cisco a partire dal gennaio 2006. Compton ha maturato oltre 25 anni di esperienza dirigenziale nel campo dell'innovazione in ambito cloud, video, Internet of Things (IoT) e networking. Ha una lunga e comprovata esperienza nella crescita di team e aziende, inclusa la creazione di partnership e investimenti per promuovere la crescita e aprire nuovi mercati. Il Sig. Compton ha conseguito la laurea in Computer Science and Engineering e il master universitario in Electrical Engineering and Computer Science presso il Massachusetts Institute of Technology, oltre a un MBA presso The Wharton School dell'Università della Pennsylvania.

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