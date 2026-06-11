Mark Richards è Media Field CTO di Fastly, dove aiuta le principali aziende dei media e dell'intrattenimento a crescere in scalabilità, sicurezza e ottimizzazione delle loro esperienze digitali. Con quasi 30 anni di esperienza in infrastruttura, distribuzione dei contenuti e streaming, Mark ha ricoperto ruoli dirigenziali senior in organizzazioni tra cui Hulu, Fox Interactive Media e il Los Angeles Times. Veterano di Fastly da oltre un decennio, unisce una profonda competenza tecnica a un approfondimento strategico per aiutare le Enterprise a innovare più rapidamente e consegnare un'esperienza online eccezionale.

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