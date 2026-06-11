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Mark Richards
Field CTO per media e intrattenimento, Fastly
Mark Richards è Media Field CTO di Fastly, dove aiuta le principali aziende dei media e dell'intrattenimento a crescere in scalabilità, sicurezza e ottimizzazione delle loro esperienze digitali. Con quasi 30 anni di esperienza in infrastruttura, distribuzione dei contenuti e streaming, Mark ha ricoperto ruoli dirigenziali senior in organizzazioni tra cui Hulu, Fox Interactive Media e il Los Angeles Times. Veterano di Fastly da oltre un decennio, unisce una profonda competenza tecnica a un approfondimento strategico per aiutare le Enterprise a innovare più rapidamente e consegnare un'esperienza online eccezionale.
Sei errori comuni nel live streaming (e come evitarli)
Dopo anni di supporto ad alcuni dei più grandi eventi di live streaming al mondo, abbiamo visto gli stessi errori ripresentarsi più e più volte. Ecco come evitarli.