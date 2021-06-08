Nick Rockwell è Executive Vice President of Strategy and Operations di Fastly, con vent'anni di esperienza nello sviluppo di prodotti e nella sicurezza delle informazioni presso le più importanti aziende editoriali del settore dei media. In precedenza, Rockwell ha ricoperto il ruolo di Chief Technology Officer presso il New York Times, dove ha guidato la trasformazione digitale dell'azienda attraverso una massiccia riprogettazione dell'architettura del suo sito web e di altre offerte di prodotti.

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