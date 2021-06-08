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Nick Rockwell
EVP, Strategia e Operazioni, Fastly
Nick Rockwell è Executive Vice President of Strategy and Operations di Fastly, con vent'anni di esperienza nello sviluppo di prodotti e nella sicurezza delle informazioni presso le più importanti aziende editoriali del settore dei media. In precedenza, Rockwell ha ricoperto il ruolo di Chief Technology Officer presso il New York Times, dove ha guidato la trasformazione digitale dell'azienda attraverso una massiccia riprogettazione dell'architettura del suo sito web e di altre offerte di prodotti.
Summary of June 8 outage
We experienced a global outage due to an undiscovered software bug that surfaced on June 8 when it was triggered by a valid customer configuration change. Here's a rundown of what happened, why, and what we're doing about it.