Noel Penzer guida la crescita internazionale di Fastly aiutando le aziende a ottimizzare l'esperienza digitale e online dei loro clienti, rendendola veloce, sicura e scalabile. Ha oltre 20 anni di esperienza nei settori della tecnologia, dei media e dei contenuti, con la maggior parte nel digitale puro. Ha una solida esperienza nella gestione aziendale e nello sviluppo del business, dai start-up alle divisioni di grandi aziende.

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