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Noel Penzer
SVP, GM EMEA, Fastly
Noel Penzer guida la crescita internazionale di Fastly aiutando le aziende a ottimizzare l'esperienza digitale e online dei loro clienti, rendendola veloce, sicura e scalabile. Ha oltre 20 anni di esperienza nei settori della tecnologia, dei media e dei contenuti, con la maggior parte nel digitale puro. Ha una solida esperienza nella gestione aziendale e nello sviluppo del business, dai start-up alle divisioni di grandi aziende.
Come le imprese europee possono conciliare sovranità dei dati e sicurezza informatica
Esplora come le organizzazioni europee possano rafforzare la sicurezza informatica, migliorare la resilienza digitale e affrontare le sfide della sovranità dei dati in un contesto di pressioni geopolitiche e normative in evoluzione.
Delivering What Modern Broadcasters Need at IBC | Fastly
With streaming now the most common way for viewers to watch content, the modern broadcaster needs to focus on scalability, resiliency, and security.