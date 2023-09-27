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Prachi Jain
Staff Site Reliability Engineer, Fastly
Prachi has a rich background in DevOps/Site Reliability Engineering, secrets management, security and PKI. Before joining Fastly, Prachi worked with organizations such as Cisco and Allstate. She holds a degree in Information Technology & Computer Science and actively contributes to Internet Engineering Task Force.
Building a Resilient Database for Fastly's CA
Learn about Certainly’s database architecture which allows for efficient storage and retrieval of certificate data.