Puja Jaspal è il nostro Chief People Officer e si occupa di tutti gli aspetti delle risorse umane, tra cui strategia globale, esperienza dei dipendenti, formazione e sviluppo, acquisizione di talenti, sviluppo organizzativo, retribuzione e benefit, e diversità, equità e inclusione. Riconosciuta come una delle 100 donne più influenti della Bay Area, Jaspal è stata in precedenza Senior Vice President, People & Communities di Cisco, dove ha contribuito all'evoluzione della forza lavoro dell'azienda. Durante il suo periodo in Cisco, Jaspal ha guidato il team di strategia dei talenti per la trasformazione dell'azienda nelle funzioni Engineering e Corporate, che ha coinvolto oltre 40.000 dipendenti e collaboratori in tutto il mondo. Con l'obiettivo di creare team inclusivi che accelerino l'innovazione, Jaspal è nota per essere agente di cambiamento e vanta oltre 20 anni di esperienza in aziende B2C e B2B. Prima di Cisco, Jaspal ha ricoperto il ruolo di SVP, Global Talent and Global Technology HR presso Visa e diversi ruoli di leadership senior nelle risorse umane presso Google, incluso quello di HR Business Partner per Product Management e la divisione Chrome & Apps.

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