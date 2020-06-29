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Sudhir Patamsetti
Responsabile senior di prodotto, Fastly
Sudhir è il prodotto manager dell'offerta di sicurezza di Fastly. Prima di entrare in Fastly, Sudhir ha lavorato presso Citrix e Akamai. È specializzato in networking ibrido e multi-cloud, soluzioni per la sicurezza e nel settore delle reti di distribuzione dei contenuti. Ha conseguito un MBA presso la NYU Stern School of Business e un MS in Information Systems presso la Northeastern University.
You asked, we delivered: Terraform support for TLS is here
Teams can now automate their Fastly TLS workflows through Terraform — including issuing certificates, retrieving TLS details, and performing other updates.
Transport Layer Security 1.3 è più veloce, più robusto ed è ora disponibile
Transport Layer Security 1.3 è ora disponibile per i clienti Fastly. L'ultima versione del protocollo Transport Layer Security, Transport Layer Security 1.3, è progettata per migliorare le prestazioni e la sicurezza del traffico servito tramite HTTPS.