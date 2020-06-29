Sudhir è il prodotto manager dell'offerta di sicurezza di Fastly. Prima di entrare in Fastly, Sudhir ha lavorato presso Citrix e Akamai. È specializzato in networking ibrido e multi-cloud, soluzioni per la sicurezza e nel settore delle reti di distribuzione dei contenuti. Ha conseguito un MBA presso la NYU Stern School of Business e un MS in Information Systems presso la Northeastern University.

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