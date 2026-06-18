Victor è un Senior Software Engineer del team Agent and Modules di Fastly, dove contribuisce a far progredire e scalare il Next-Gen WAF. In precedenza ha lavorato nei settori dell’elettronica di consumo e medicale, sviluppando software per set-top box e sistemi medici di preparazione di composti farmaceutici. Fuori dal lavoro, ama andare in bici da corsa e viaggiare nel vicino Messico partendo da San Diego.

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