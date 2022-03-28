James Nguyen
Chef de produit
S'adapter à l'ère de l'IA
Arrêtez les bots malveillants et contrôlez les bots d’indexation d’IA pour empêcher le scraping de votre propriété intellectuelle. ContentGuard de Fastly vous offre le contrôle et la visibilité nécessaires à l’ère de l’IA.
La guerre des robots : un fléau pour les entreprises
Découvrez les résultats de notre enquête menée auprès de 500 responsables de l'informatique et de la sécurité sur l'impact des bots malveillants sur les entreprises. Apprenez à protéger efficacement vos actifs numériques.
Introducing GraphQL Inspection for the Fastly Next-Gen WAF
GraphQL is fast gaining popularity, and we’re excited to announce that we now support GraphQL Inspection in our Fastly Next-Gen WAF (powered by Signal Sciences).
Fastly's Next-Gen WAF now works with Arm at scale | Fastly
The Fastly Next-Gen WAF is now the only WAF on the market to be Arm compatible at scale in any environment, allowing you to deploy our security solution in environments using Arm-based processors on NGINX-native web servers — or anywhere else you host your apps and APIs.