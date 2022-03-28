James Nguyen est chef de produit pour le WAF de nouvelle génération Fastly, se concentrant sur la garantie que les clients de toutes tailles, industries et piles technologiques puissent rapidement et facilement déployer les produits de sécurité primés de Fastly. Il est un chef de produit expérimenté dont la carrière couvre la sécurité des consommateurs et des entreprises, et qui possède des connaissances approfondies en matière de sécurité mobile, de protection de la vie privée en ligne, de gestion des identités et de sécurité des API. Pendant son temps libre, il est fier de soutenir l'organisation à but non lucratif Be The Match, qui aide les patients atteints de cancer à trouver un donneur de moelle osseuse capable de leur sauver la vie.

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