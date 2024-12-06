Nous sommes ravis de publier les résultats de « La guerre des robots : un fléau pour les entreprises ». Nous avons interrogé** 500 décisionnaires en informatique et en sécurité basés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour découvrir leur expérience avec les bots malveillants, y compris les différents types d'attaques et leur fréquence, ainsi que l'impact sur les entreprises. Nous pensons qu'en comprenant l'environnement des bots malveillants, les organisations peuvent mieux préparer et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour aider à protéger leurs actifs numériques.



Examinons de plus près les principales conclusions de l'enquête :

76 % des organisations interrogées ont subi une attaque de bot au cours de l'année écoulée, et 43 % en ont subi plusieurs.

Le coût moyen d'une attaque de bot importante est de 2,9 millions de dollars.

59 % des organisations ont signalé une augmentation des attaques de robots au cours de l'année écoulée.

Les bots de distribution de malwares étaient la menace la plus fréquemment signalée, affectant 49 % des organisations.

45 % des personnes interrogées pensent que l'IA augmentera significativement le nombre d'attaques de bots, tandis que 27 % estiment qu'elle en amplifiera la gravité.

Huit personnes interrogées sur dix utilisent des robots pour diverses fonctions de l'entreprise, dont 42 % pour les interactions avec les clients.

Alors que 73 % du personnel technique qui gère quotidiennement des incidents de sécurité a observé une augmentation des attaques de bots au cours de l'année passée, seuls 53 % de la direction pensent que les attaques de bots augmentent dans leur organisation.

Les organisations interrogées étaient les plus préoccupées par les failles de données (48 %), les pertes financières (41 %) et les perturbations des activités ou des services (39 %) causées par des attaques.

47 % des personnes interrogées estiment que leur organisation pourrait faire davantage pour se préparer à une attaque de bots

Outre ces résultats, l'enquête a examiné l'utilisation potentielle de l'IA par les adversaires pour accélérer les attaques de bots. 45 % des personnes interrogées estimaient que l'IA augmenterait significativement le nombre d'attaques de bots, tandis que 27 % estiment qu'elle en amplifiera la gravité des attaques de bots.

Comment Fastly aide à combattre les bots malveillants

Fastly Bot Management est conçu pour lutter contre la menace croissante des bots malveillants. Nous aidons les entreprises à détecter et à limiter le trafic de bots à la périphérie du réseau, afin de protéger leurs sites web, leurs applications, leurs données et leurs informations précieuses contre le trafic automatisé malveillant. Nos clients bénéficient de la détection de bots automatique, de la classification quasi instantanée des bots et de leur atténuation grâce à des défis interactifs et non interactifs, à la limitation du débit, au blocage et à d'autres méthodes. De plus, ils ont accès à une visibilité en temps réel pour suivre les tendances des bots, identifier les nouvelles menaces et voir quels bots ont été bloqués et pourquoi. Notre service peut être adapté pour répondre aux besoins uniques de chaque organisation, en fournissant la solution exacte dont vous avez besoin pour lutter contre le trafic de robots malveillants qui menace votre entreprise.

Les attaques de bots malveillants peuvent avoir un impact significatif sur les résultats des entreprises, la satisfaction des clients, la réputation de la marque et d'autres facteurs clés dans les entreprises. En savoir plus ici .

**À propos de La guerre des robots : un fléau pour les entreprises

L'étude a été réalisée en ligne par l'agence indépendante d'études de marché Vanson Bourne pour le compte de Fastly, qui a interrogé 500 décisionnaires en matière d'informatique et de sécurité aux États-Unis et au Royaume-Uni, issus d'organisations comptant au moins 250 employés. L'enquête a été menée entre le 10 et le 18 avril 2024.