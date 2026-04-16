Présentation de ContentGuard : protégeant votre propriété intellectuelle la plus précieuse

Au cours de la dernière décennie, les entreprises qui ont adopté des architectures modernes dans une économie de plus en plus mondialisée se sont appuyées sur les réseaux de diffusion de contenu pour servir les utilisateurs rapidement et à moindre coût, en réduisant les requêtes vers le serveur d’origine. Ces avantages ont encouragé les équipes DevOps et les équipes d’ingénierie de plateforme à adopter une mentalité de « tout mettre en cache », en optimisant pour les taux de connexion au cache, avec de nombreux clients Fastly atteignant désormais des ratios supérieurs à 95 %. Toutefois, alors que nous entrons dans l’ère de l’IA, cette devise a créé le besoin pour les entreprises non seulement d’optimiser la mise en cache, mais aussi de comprendre qui… ou quoi, accède à ce contenu.

Le dernier rapport de recherche dans le domaine de la sécurité de Fastly a révélé que près de la moitié des requêtes de contenu du cache proviennent de bots, dont 99 % sont classés comme non vérifiés ou malveillants. Ces résultats renforcent la nécessité d’un système de détection de bot devant le contenu mis en cache sur n’importe quel réseau. Aujourd’hui, nous lançons ContentGuard, une nouvelle fonctionnalité de Fastly Bot Management qui permet aux clients de contrôler qui peut accéder à leur propriété intellectuelle (IP) la plus précieuse.

Mise à jour des opérations pour l’ère de l’IA

Avec autant de contenu en cache (et près de la moitié des requêtes venant de bots), les entreprises doivent contrôler les accès sous peine de perdre des ressources et de l’autorité et être exposées à des automatisations indésirables de la part de concurrents ou d’acteurs malveillants. Les bots ne sont pas des menaces traditionnelles : sans détection avancée, leurs requêtes apparaissent souvent légitimes jusqu’à ce que des comportements malveillants soient détectés par les couches de sécurité en aval. De ce fait, les bots contournent souvent les problèmes de sécurité immédiats tout en créant des risques commerciaux à plus long terme pouvant avoir un impact significatif sur les revenus.

Atténuer le gaspillage de ressources causé par les bots malveillants et trompeurs

Des recherches menées par Fastly montrent que 47 % du trafic interagissant avec du contenu mis en cache provient de bots non vérifiés ou malveillants. Il s’agit de bots qui se livrent à des activités malveillantes, qui usurpent l’identité de bots vérifiables ou qui fonctionnent avec des informations incomplètes, indiquant qu’ils ne sont probablement pas là à des fins légitimes. Ces bots sont souvent ceux que les entreprises cherchent à atténuer ou, au minimum, sur lesquels obtenir une visibilité, car leur présence significative a non seulement des implications de sécurité (la raison de leur présence, ce qu’ils recherchent, etc.), mais aussi un impact direct sur le budget opérationnel, chaque requête ayant un coût à terme. ContentGuard facilite le suivi et la réponse à ces bots souvent indésirables grâce à des règles simples qui fonctionnent à perpétuité, plutôt que des solutions nécessitant un réglage régulier.

Contrôler les bots d’indexation et d’extraction d’IA qui scrapent le contenu

Les bots vérifiables incluent les bots d’indexation, les bots d’extraction et d’autres bots souvent « recherchés » qui peuvent avoir un impact disproportionné sur les entreprises. Bien que ces agents représentent une petite part du trafic (~1 %), chaque extraction peut correspondre à de nombreux utilisateurs réels qui ne consultent plus directement votre site, recevant plutôt des réponses de grands modèles de langage. Cette relation un à plusieurs occupe une place centrale dans des secteurs tels que l’édition numérique ou la publicité, où les visites des utilisateurs génèrent des impressions, des abonnements et des revenus. En mettant en œuvre ContentGuard, ces requêtes actuellement anonymes sont clairement identifiées comme étant des bots d’indexation, des bots d’extraction, etc., vérifiables. Cette visibilité permet aux équipes de décider :

Quels bots « recherchés » sont vraiment bénéfiques pour votre entreprise

Quand autoriser l’accès complet, limiter l’exposition du contenu ou bloquer des agents spécifiques

Comment traiter les bots vérifiés, à savoir en limiter certains, en monétiser d’autres ou bloquer complètement certaines activités

Prenez le contrôle de vos actifs numériques les plus précieux