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Jesse von Doom
Responsable produit, expérience développeur, Fastly
Responsable produit pour l’équipe DX, Jesse von Doom a rejoint Fastly dans le cadre de Glitch. Avant Glitch, il a été directeur numérique de la Mozilla Foundation, membre de la Shuttleworth Foundation, et directeur exécutif de CASH Music. Il adore les arcs-en-ciel.
Fastly reconnu comme un leader dans le rapport Forrester Wave™ 2026 pour les plateformes de développement en périphérie
Fastly figure parmi les leaders du rapport Forrester Wave™ 2026 sur les plateformes de développement en périphérie, avec un score de 5/5 pour ses performances et l'expérience des développeurs. Lire le rapport.
Créer, stocker et évoluer : la solution Object Storage de Fastly sans frais de sortie de données est arrivée
Vous en avez assez des factures de stockage élevées ? Fastly Object Storage propose des sorties gratuites et une tarification transparente, afin de stimuler votre capacité à innover sans vous ruiner.
How Joining Fastly Improved Glitch’s Privacy Game
Easy friendship may be rare—especially when it comes to #privacy—but with Fastly + Glitch, we were there from day one. We have the same goal: a consistent, powerful and insightful #data policy that begins and ends with the user.