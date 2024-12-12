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Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

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Créer, stocker et évoluer : la solution Object Storage de Fastly sans frais de sortie de données est arrivée

Jesse von Doom

Responsable produit, expérience développeur, Fastly

CDN et distributionActualités de la sociétéComputeDevOpsRéseau de périphérieProduit
Une illustration d’un nuage rouge en 3D avec des flèches pointant vers le haut et vers le bas. En dessous apparaissent des vignettes de motifs de streaming vers le bas

Recevoir une facture de stockage élevée est souvent douloureux. Le pire ? Il y a de fortes chances pour que vous payiez autant de frais de sorties que de frais de stockage… peut-être même plus. Et ce n’est pas seulement une question d’argent : ces frais peuvent entraver votre capacité à innover. Qui souhaite exécuter des tests gourmands en données ou intégrer des services qui transfèrent des données en permanence lorsque vous surveillez chaque octet ?

Alors que nos besoins en matière de stockage d’objets et de fichiers volumineux continuent de croître, il est évident que nous devons adopter une nouvelle approche. Voici Fastly Object Storage. Nos sorties gratuites vous permettent de transférer des fichiers n’importe où sur le web. Vous bénéficierez également d’une tarification simple qui vous permet d’économiser davantage au fur et à mesure de votre utilisation.

Fastly Object Storage : le TL;DR

  • Aucuns frais de sortie (oui, vous avez bien lu)

  • API compatible avec S3 (votre code existant vous en sera reconnaissant)

  • Tout l’espace de stockage dont vos applications ont besoin

Sous le capot

La solution Fastly Object Storage est conçue comme un remplacement direct de l’API S3. Cela signifie que vous pouvez stocker et accéder à des fichiers volumineux depuis les services Fastly en utilisant une interface que vous connaissez déjà. Facile à migrer et peu coûteuse pour innover, vous n’aurez pas besoin de réécrire votre code ou d’apprendre à maîtriser une nouvelle API. Le but ? Vous faciliter la vie et gagner en flexibilité afin d’éviter le blocage des fournisseurs, faire des économies et consacrer plus de temps à la création. Moins de maux de tête, plus de temps pour coder.

Cas d’utilisation qui vous feront sourire

  1. Bibliothèques de médias

  2. Données d'entraînement de l'IA

  3. Mises à jour d’application

  4. Données de jeu

  5. Stockage des actifs

  6. Produits numériques

  7. Origine CDN (configurez Fastly Object Storage comme origine de votre CDN pour optimiser les performances et faire des économies de coûts)

Rentable pour tous

Start-up avec une vision audacieuse ou grande société, Fastly Object Storage est là pour vous. Nous parlons d’un accès sans frais de sortie à Object Storage depuis nos services Compute et de Content Delivery. En somme, vous profitez d’une importante optimisation des coûts pour votre infrastructure numérique.

La conclusion

Alors que nous repoussons les limites des expériences numériques, il est crucial de disposer de solutions de stockage efficaces et rentables. Fastly Object Storage est là pour vous aider :

  1. Optimiser la distribution de contenu

  2. Réduire considérablement les coûts

  3. Simplifiez les processus de développement

  4. Concentrez-vous sur la création d'expériences numériques exceptionnelles

Envie d’essayer Fastly Object Storage ? Commencez à l’utiliser dès aujourd’hui ou contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous aider à optimiser votre stratégie de stockage et à réduire vos coûts. Créons quelque chose de formidable ensemble ! 🚀

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