Fastly reconnu comme un leader dans le rapport Forrester Wave™ 2026 pour les plateformes de développement en périphérie

Nous sommes fiers d'annoncer que Fastly a été reconnu comme leader dans le rapport The Forrester Wave™ : Edge Development Platforms, 1er trimestre 2026 .

Dans cette évaluation, Fastly fait partie des deux seuls fournisseurs positionnés en tant que leaders. Le rapport lui attribue des notes maximales (5 sur 5) pour huit critères, dont l'innovation, l'expérience développeur, les performances, l'optimisation de la latence, la mise à l'échelle, l'observabilité ainsi que l'isolation des charges de travail et du réseau.

Nous étions également le seul fournisseur évalué à avoir obtenu des commentaires clients supérieurs à la moyenne. Selon nous, cette distinction témoigne de la confiance et de la satisfaction de nos clients. Leur réussite constitue notre principale source de motivation, et il est particulièrement gratifiant de voir la qualité de ces relations reconnue dans cette étude.

Pourquoi le cabinet d'analyse Forrester a reconnu Fastly

Forrester, cabinet d'études indépendant, souligne dans son rapport que « les clients mettent en avant les excellentes performances, la fiabilité et l'expérience développeur de Fastly » et « saluent un support technique très engagé ainsi qu'un partenariat proactif [avec Fastly] ».

Nous pensons que cette reconnaissance reflète notre engagement continu à concevoir une plateforme qui permet aux développeurs d'avancer plus rapidement, tout en offrant les performances et la fiabilité exigées par les applications modernes.

Le rapport indique également que « Fastly constitue un choix de premier plan pour les charges de travail en périphérie nécessitant de hautes performances, reposant sur des événements, sensibles à la sécurité et cohérentes à l'échelle mondiale ».

Ce qui distingue Fastly pour nous : Edge Compute

Un élément clé de la plateforme de Fastly est Compute, notre plateforme d'applications serverless qui permet aux développeurs d'exécuter du code directement sur le réseau edge mondial de Fastly.

Compute permet aux équipes de créer et de déployer des applications et des logiques en périphérie sans avoir à gérer l'infrastructure, tout en maintenant des performances élevées et une sécurité robuste.

Parmi les capacités sur lesquelles les développeurs comptent, on trouve :

des temps de démarrage de l'ordre de la microseconde qui contribuent à réduire la latence et à alléger l'infrastructure d'origine ;

une isolation au niveau des requêtes, où chaque requête est exécutée dans son propre environnement isolé ;

Prise en charge des langages de programmation familiers et intégration avec les outils et flux de travail DevOps existants

Aucune infrastructure à gérer, avec accès à des ressources étendues via le Fastly DevHub

Ces fonctionnalités permettent aux équipes de créer plus facilement des applications rapides, évolutives et sécurisées en périphérie.

Créé avec Fastly

Alors que de plus en plus d'organisations se tournent vers la périphérie pour alimenter des applications modernes et distribuées, Fastly se concentre sur l'aide aux développeurs pour créer, sécuriser et mettre à l'échelle ces expériences. Grâce à Fastly Compute, les développeurs peuvent concevoir des applications performantes, sécurisées et évolutives, en tirant parti de technologies telles que WebAssembly et en déployant du code en périphérie à l'échelle mondiale, sans gérer l'infrastructure.

Accédez au rapport gratuit pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Fastly a été nommé Leader, ou découvrez comment Fastly Compute peut vous aider à créer en périphérie.