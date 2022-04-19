Kelly Shortridge est Chief Product Officer chez Fastly après avoir dirigé la division sécurité de Fastly et travaillé au sein du bureau du CTO. Son expérience couvre le leadership produit B2B, l’entrepreneuriat (en tant que fondatrice d’une startup revendue à CrowdStrike) et la banque d’investissement (fusions-acquisitions couvrant les secteurs de la cybersécurité et de l’AI). Kelly Shortridge est l’autrice principale de Security Chaos Engineering: Sustaining Resilience in Software and Systems (O’Reilly Media). Elle est surtout connue comme une experte de référence en résilience logicielle, en modernisation de la cybersécurité pour l’adapter aux approches d’ingénierie de plateforme et de DevOps, ainsi qu’en application de l’économie comportementale à la cyberdéfense. Kelly Shortridge conseille fréquemment des entreprises Fortune 500, des investisseurs, des startups et des agences fédérales. Elle est également intervenue lors de grandes conférences technologiques à travers le monde, notamment Black Hat, la RSA Conference et KubeCon. Ses recherches ont été présentées dans des revues informatiques prestigieuses telles qu’ACM, IEEE et USENIX et couvrent les sciences du comportement dans la cybersécurité, les stratégies de tromperie et le retour sur investissement de la résilience logicielle. Kelly Shortridge siège également au comité de rédaction d’ACM Queue. Kelly Shortridge est titulaire d’une licence en économie de Vassar College.

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