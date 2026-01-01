Des technologies incroyablement innovantes. Des personnes au cœur sur la main.
Vous voyez comment internet nous permet de diffuser, d’acheter, de consulter, de connecter, de découvrir... et bien plus encore ? Nous sommes ceux qui rendent cela possible. Fastly donne des moyens aux ingénieurs et développeurs de tous bords, dans toutes sortes d’entreprises, afin de développer, de distribuer et de protéger des applications distribuées modernes, et d’offrir aux gens du monde entier des expériences numériques exceptionnelles. Ensemble, nous construisons l’avenir du Web.
Aidez-nous à changer les choses.
Voici les valeurs qui nous animent
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Ayez l’esprit curieux
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Priorité à nos clients
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Nous sommes dignes de confiance
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Agir avec passion
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Travailler avec intégrité
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Nous sommes compétitifs
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Adopter la transparence
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Nous sommes une équipe compétente
Essayez nos avantages.
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Soutien aux employés et jeunes parents
Nous soutenons nos familles en leur offrant des congés parentaux généreux. Au-delà de cela, nous mettons tout en œuvre pour créer une culture qui permet à tous les employés d’avoir la vie qu’ils désirent en dehors du travail tout au long de l’année.
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Santé et bien-être
Votre bien-être est important ici. Nos régimes d’assurance maladie offrent une variété d’options, notamment une assurance médicale complète qui comprend les soins dentaires et de la vue, une assurance invalidité à court et à long terme, des aides en matière de santé mentale, etc.
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Investir dans votre avenir
Nous proposons des plans 401(k), des régimes de retraite, des régimes d’achat d’actions des employés (ESPP) et des options de remboursement des programmes d’apprentissage et de développement, afin de soutenir votre croissance et votre réussite sur le long terme.
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Apprendre et grandir en continu
Aider les gens à aller plus loin implique de les aider à développer leurs talents. Remboursement annuel de vos formations, échanges réguliers avec nos experts, interventions de leaders du secteur ou événements culturels… nous multiplions les opportunités pour vous permettre d’apprendre et de progresser. Nous cherchons également à progresser en permanence : chaque année, nous recueillons l’avis de nos équipes sur leur engagement et leur expérience. Grâce à notre réseau de « Champions de l’expérience collaborateur », nous analysons ces retours de près pour continuer d’évoluer et de nous améliorer.
L’ingrédient secret ? Nos employés.
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Communiquer avec les groupes de ressources des employés (ERG)
Nos ERG permettent aux personnes ayant des intérêts et des expériences en commun de se réunir pour offrir du soutien, de la solidarité, des opportunités de leadership, etc. Aujourd’hui, nos ERG sont HOLA, Blackly, WAGE (Femmes et égalité des genres), FACT (Fastly Asians Coming Together) et *ly (Starly, qui célèbre les employés Fastly membres de la communauté LGBTQIA+). Chacun peut trouver sa place et nous nous tenons toujours prêts à ce que de nouveaux ERG se forment pour avoir leur propre impact.
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Enrichir vos compétences
Que vous soyez un employé ou un responsable, nous offrons régulièrement à chacun des opportunités d’apprendre et de renforcer ses compétences. Des ateliers sur la gestion du temps, la culture de l’empathie et les commentaires constructifs adaptés à différents modes de travail, en passant par la tenue de réunions efficaces et inclusives, nous apprenons et évoluons constamment.
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Profiter des bonnes choses
Nous aimons passer du temps ensemble. Nous trouvons des occasions à célébrer et des manières de nous réunir, même à distance : des fêtes de fin d’année et fêtes culturelles internationales, aux anniversaires pour chiens virtuels, en passant par les équipes de football, les soirées vin et peinture... Les employés et employées de Fastly ont de nombreuses passions et des hobbies très variés. Quoi que vous aimiez, il y a de fortes chances que nous ayons un canal Slack sur le sujet.