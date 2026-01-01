Nous voulons que les gens se sentent vraiment à leur place ici : c’est pourquoi nous sommes tous engagés envers l’inclusion et la diversité. Nous organisons des événements et des programmes, tout en développant une culture de la bienveillance pour que tous les employés puissent se sentir à l’aise et donner le meilleur d’eux-mêmes, et ce n’est que le début.

Communiquer avec les groupes de ressources des employés (ERG) Nos ERG permettent aux personnes ayant des intérêts et des expériences en commun de se réunir pour offrir du soutien, de la solidarité, des opportunités de leadership, etc. Aujourd’hui, nos ERG sont HOLA, Blackly, WAGE (Femmes et égalité des genres), FACT (Fastly Asians Coming Together) et *ly (Starly, qui célèbre les employés Fastly membres de la communauté LGBTQIA+). Chacun peut trouver sa place et nous nous tenons toujours prêts à ce que de nouveaux ERG se forment pour avoir leur propre impact.

Enrichir vos compétences Que vous soyez un employé ou un responsable, nous offrons régulièrement à chacun des opportunités d’apprendre et de renforcer ses compétences. Des ateliers sur la gestion du temps, la culture de l’empathie et les commentaires constructifs adaptés à différents modes de travail, en passant par la tenue de réunions efficaces et inclusives, nous apprenons et évoluons constamment.