L’avenir des entreprises passe par leurs développeurs

En savoir plus
Entreprise L’équipe à l’origine de meilleures expériences en ligne Carte réseau Une toute nouvelle architecture pour l’Internet d’aujourd’hui Relations avec les analystes du secteur Découvrez ce que les analystes du secteur pensent de Fastly Nouveautés Annonces et informations récentes Plateforme La plateforme qui rend les expériences numériques plus efficaces, plus rapides et plus sécurisées Témoignages clients Découvrez comment les meilleures entreprises du Web réussissent Événements Rencontrez-nous lors d’un événement Carrières Rejoignez l’équipe qui crée un meilleur Internet

Plateforme Edge Cloud de Fastly

Voir tous les produits
Distribution de contenu (CDN) Proposez des expériences rapides et personnalisées à l’échelle mondiale Streaming en direct Proposez des expériences de streaming fluides et efficaces Vidéos à la demande (VoD) Offrez d’incroyables expériences de vidéo à la demande Media Shield Optimisez les déploiements multi-CDN Packaging à la volée Conditionnez du contenu vidéo à la demande de manière dynamique et en temps réel Image Optimizer Traitement des images rapide et à la pointe de la technologie Équilibreur de charge (load balancer) Contrôle granulaire des décisions de routage Cryptage TLS Simplifiez la gestion du protocole Transport Layer Security (TLS) Origin Connect Connectez-vous directement à Fastly Adresses IP Gérez facilement vos adresses IP HTTP/3 et QUIC Protocoles modernes API de recherche de domaines Recherche instantanée et précise de noms de domaine Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de nouvelle génération Sécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le monde Gestion des bots Détectez et neutralisez les attaques de bots Protection contre les attaques par déni de service distribué Atténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuées Sécurité des API Sécurisez vos points de terminaison d'API Protection côté client Protégez-vous contre les attaques côté client Gestion des bots d’IA Empêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge Compute Mettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateurs Bases de données clé-valeur La bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituels Websockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurer SDK pour développeurs Programmez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits Fastly Enterprise Serverless La plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits Fastly IA Accélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantique Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees Cache programmable Bénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN. Serveur MCP Un contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réel Diffusez et analysez des journaux en temps réel Edge Observer Analysez les données de trafic en direct et historiques Domain Inspector Évalue les informations au niveau du domaine Origin Inspector Consultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérie Alertes Créez des notifications pour les métriques de service Log Explorer &amp; Insights Interagissez avec des informations exploitables

Des services exceptionnels pour des résultats exceptionnels

Voir tous les services
Services professionnels Nos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distribution Services de divertissement en direct Des expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiences Plans d’assistance Une assistance hors pair de bout en bout CDN géré Contrôle et flexibilité optimisés Services de sécurité gérés Protection des applications web gérée par des experts Assistance client L’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

Solutions numériques innovantes

Voir toutes nos solutions
Services de streaming Proposez des streamings en direct et à la demande d’une qualité exceptionnelle Médias émergents Des performances élevées pour les marques de médias émergentes Édition numérique Journalisme en temps réel avec des expériences de lecture améliorées E-commerce Des expériences rapides et personnalisées à grande échelle Services financiers Sécurité intégrée pour protéger les données clients Haute technologie Adaptez instantanément vos performances au rythme de votre croissance Tourisme et hôtellerie Des expériences en ligne personnalisées pour vos invités et visiteurs Formation en ligne Proposez des formations sécurisées à grande échelle Jeux Propulsez vos joueurs vers la victoire grâce à des téléchargements de jeux ultra-rapides et sécurisés
Réduction des coûts associés à l’infrastructure Réduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisibles Optimisation multicloud Unifiez et simplifiez vos ressources cloud Confiance des clients En savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confiance Protection de la vie privée Découvrez comment protéger les données de votre utilisateur Tableau de bord de performance écologique Consultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

Donnez à chaque développeur les moyens de créer des expériences extraordinaires

Essayez Fastly gratuitement
Développeurs Créez quelque chose d’incroyable aujourd’hui Programme Fast Forward Pour un Internet plus fiable Outils de développement Des outils de développement qui donnent un réel avantage aux équipes SDK pour développeurs Programmez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits Fastly Communauté Rejoignez des développeurs du monde entier S’inscrire Créez un compte développeur gratuit

Créez un Internet sûr, rapide et attrayant avec Fastly

Pourquoi s’associer à Fastly ? Proposez des expériences sûres, rapides et attrayantes Partenaires cloud Découvrez les avantages d’associer Fastly à vos services cloud Partenaires de distribution Améliorez vos offres et capacités avec les produits Fastly Partenaires technologiques et d’intégration Découvrez notre réseau de partenaires
Connexion au portail des partenaires Accédez à toutes vos ressources de partenaires Fastly Devenez partenaire Développez votre activité en revendant ou en recommandant des produits Fastly Trouvez un partenaire Nous vous mettons en relation avec le partenaire le mieux adapté à vos besoins

Obtenez de l’aide avec Fastly

Documentation Tirez le meilleur parti de Fastly Bibliothèque de ressources Découvrir des feuilles de données, des rapports et plus encore Fastly Academy Formation pratique sur les produits Fastly Centre d’apprentissage En savoir plus sur les technologies Internet Blog Nos dernières idées et réflexions Recherche dans le domaine de la sécurité Une sécurité renforcée grâce à la recherche Point de vue de Fastly Découvrez des points de vue d’experts et des informations sur le secteur
Centre d’assistance Comment pouvons-nous vous aider ? Nous contacter Contactez-nous dès aujourd’hui

Des technologies incroyablement innovantes. Des personnes au cœur sur la main.

Vous voyez comment internet nous permet de diffuser, d’acheter, de consulter, de connecter, de découvrir... et bien plus encore ? Nous sommes ceux qui rendent cela possible. Fastly donne des moyens aux ingénieurs et développeurs de tous bords, dans toutes sortes d’entreprises, afin de développer, de distribuer et de protéger des applications distribuées modernes, et d’offrir aux gens du monde entier des expériences numériques exceptionnelles. Ensemble, nous construisons l’avenir du Web.

Parcourir les opportunités
Image principale des carrières

Aidez-nous à changer les choses.

Nous nous donnons pour mission d’améliorer toutes les expériences en ligne en offrant aux entreprises et aux particuliers un contrôle accru, un accès plus rapide au contenu et des applications plus dynamiques. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Notre réseau Edge Cloud mondial fournit aux développeurs, aux équipes de sécurité et aux spécialistes du réseau les outils dont ils ont besoin pour créer et protéger leurs sites Web et applications, afin de fournir des expériences de premier plan aux utilisateurs, tout en permettant aux entreprises de prospérer.Avec une telle mission, vous aurez l’occasion de faire de grandes choses chez Fastly. Nous nous développons rapidement en misant sur l’innovation et les idées transformatrices, ainsi que les ressources et moyens nécessaires pour leur donner vie. Nous voulons que chacun travaille mieux que jamais à nos côtés, et notre priorité est de créer le bon environnement pour y parvenir.En savoir plus sur la façon dont nous renforçons les capacités de nos clients.

Voici les valeurs qui nous animent

  • Ayez l’esprit curieux

  • Priorité à nos clients

  • Nous sommes dignes de confiance

  • Agir avec passion

  • Travailler avec intégrité

  • Nous sommes compétitifs

  • Adopter la transparence

  • Nous sommes une équipe compétente

Essayez nos avantages.

En tant qu’entreprise internationale, les avantages que nous offrons peuvent varier en fonction des lois et réglementations nationales et régionales applicables. Au cours du processus d’entretien, nous présentons les avantages disponibles dans la région de chaque candidat et nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous mettons tout en œuvre pour offrir des avantages complets et compétitifs à l’ensemble de nos employés.

  • Soutien aux employés et jeunes parents

    Nous soutenons nos familles en leur offrant des congés parentaux généreux. Au-delà de cela, nous mettons tout en œuvre pour créer une culture qui permet à tous les employés d’avoir la vie qu’ils désirent en dehors du travail tout au long de l’année.

  • Santé et bien-être

    Votre bien-être est important ici. Nos régimes d’assurance maladie offrent une variété d’options, notamment une assurance médicale complète qui comprend les soins dentaires et de la vue, une assurance invalidité à court et à long terme, des aides en matière de santé mentale, etc.

  • Investir dans votre avenir

    Nous proposons des plans 401(k), des régimes de retraite, des régimes d’achat d’actions des employés (ESPP) et des options de remboursement des programmes d’apprentissage et de développement, afin de soutenir votre croissance et votre réussite sur le long terme.

  • Apprendre et grandir en continu

    Aider les gens à aller plus loin implique de les aider à développer leurs talents. Remboursement annuel de vos formations, échanges réguliers avec nos experts, interventions de leaders du secteur ou événements culturels… nous multiplions les opportunités pour vous permettre d’apprendre et de progresser. Nous cherchons également à progresser en permanence : chaque année, nous recueillons l’avis de nos équipes sur leur engagement et leur expérience. Grâce à notre réseau de « Champions de l’expérience collaborateur », nous analysons ces retours de près pour continuer d’évoluer et de nous améliorer.

L’ingrédient secret ? Nos employés.

Nous voulons que les gens se sentent vraiment à leur place ici : c’est pourquoi nous sommes tous engagés envers l’inclusion et la diversité. Nous organisons des événements et des programmes, tout en développant une culture de la bienveillance pour que tous les employés puissent se sentir à l’aise et donner le meilleur d’eux-mêmes, et ce n’est que le début.

  • Communiquer avec les groupes de ressources des employés (ERG)

    Nos ERG permettent aux personnes ayant des intérêts et des expériences en commun de se réunir pour offrir du soutien, de la solidarité, des opportunités de leadership, etc. Aujourd’hui, nos ERG sont HOLA, Blackly, WAGE (Femmes et égalité des genres), FACT (Fastly Asians Coming Together) et *ly (Starly, qui célèbre les employés Fastly membres de la communauté LGBTQIA+). Chacun peut trouver sa place et nous nous tenons toujours prêts à ce que de nouveaux ERG se forment pour avoir leur propre impact.

  • Enrichir vos compétences

    Que vous soyez un employé ou un responsable, nous offrons régulièrement à chacun des opportunités d’apprendre et de renforcer ses compétences. Des ateliers sur la gestion du temps, la culture de l’empathie et les commentaires constructifs adaptés à différents modes de travail, en passant par la tenue de réunions efficaces et inclusives, nous apprenons et évoluons constamment.

  • Profiter des bonnes choses

    Nous aimons passer du temps ensemble. Nous trouvons des occasions à célébrer et des manières de nous réunir, même à distance : des fêtes de fin d’année et fêtes culturelles internationales, aux anniversaires pour chiens virtuels, en passant par les équipes de football, les soirées vin et peinture... Les employés et employées de Fastly ont de nombreuses passions et des hobbies très variés. Quoi que vous aimiez, il y a de fortes chances que nous ayons un canal Slack sur le sujet.

Découvrir notre culture

Pourquoi ne pas nous rejoindre ?

Découvrez nos offres d'emploi