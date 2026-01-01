Des technologies incroyablement innovantes. Des personnes au cœur sur la main.
Vous voyez comment internet nous permet de diffuser, d’acheter, de consulter, de connecter, de découvrir... et bien plus encore ? Nous sommes ceux qui rendent cela possible. Fastly donne des moyens aux ingénieurs et développeurs de tous bords, dans toutes sortes d’entreprises, afin de développer, de distribuer et de protéger des applications distribuées modernes, et d’offrir aux gens du monde entier des expériences numériques exceptionnelles. Ensemble, nous construisons l’avenir du Web.
Aidez-nous à changer les choses.
Nous nous donnons pour mission d’améliorer toutes les expériences en ligne en offrant aux entreprises et aux particuliers un contrôle accru, un accès plus rapide au contenu et des applications plus dynamiques. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Notre réseau Edge Cloud mondial fournit aux développeurs, aux équipes de sécurité et aux spécialistes du réseau les outils dont ils ont besoin pour créer et protéger leurs sites Web et applications, afin de fournir des expériences de premier plan aux utilisateurs, tout en permettant aux entreprises de prospérer.Avec une telle mission, vous aurez l’occasion de faire de grandes choses chez Fastly. Nous nous développons rapidement en misant sur l’innovation et les idées transformatrices, ainsi que les ressources et moyens nécessaires pour leur donner vie. Nous voulons que chacun travaille mieux que jamais à nos côtés, et notre priorité est de créer le bon environnement pour y parvenir.En savoir plus sur la façon dont nous renforçons les capacités de nos clients.
Voici les valeurs qui nous animent
Ayez l’esprit curieux
Priorité à nos clients
Nous sommes dignes de confiance
Agir avec passion
Travailler avec intégrité
Nous sommes compétitifs
Adopter la transparence
Nous sommes une équipe compétente
Essayez nos avantages.
Soutien aux employés et jeunes parents
Nous soutenons nos familles en leur offrant des congés parentaux généreux. Au-delà de cela, nous mettons tout en œuvre pour créer une culture qui permet à tous les employés d’avoir la vie qu’ils désirent en dehors du travail tout au long de l’année.
Santé et bien-être
Votre bien-être est important ici. Nos régimes d’assurance maladie offrent une variété d’options, notamment une assurance médicale complète qui comprend les soins dentaires et de la vue, une assurance invalidité à court et à long terme, des aides en matière de santé mentale, etc.
Investir dans votre avenir
Nous proposons des plans 401(k), des régimes de retraite, des régimes d’achat d’actions des employés (ESPP) et des options de remboursement des programmes d’apprentissage et de développement, afin de soutenir votre croissance et votre réussite sur le long terme.
Apprendre et grandir en continu
Aider les gens à aller plus loin implique de les aider à développer leurs talents. Remboursement annuel de vos formations, échanges réguliers avec nos experts, interventions de leaders du secteur ou événements culturels… nous multiplions les opportunités pour vous permettre d’apprendre et de progresser. Nous cherchons également à progresser en permanence : chaque année, nous recueillons l’avis de nos équipes sur leur engagement et leur expérience. Grâce à notre réseau de « Champions de l’expérience collaborateur », nous analysons ces retours de près pour continuer d’évoluer et de nous améliorer.
L’ingrédient secret ? Nos employés.
Communiquer avec les groupes de ressources des employés (ERG)
Nos ERG permettent aux personnes ayant des intérêts et des expériences en commun de se réunir pour offrir du soutien, de la solidarité, des opportunités de leadership, etc. Aujourd’hui, nos ERG sont HOLA, Blackly, WAGE (Femmes et égalité des genres), FACT (Fastly Asians Coming Together) et *ly (Starly, qui célèbre les employés Fastly membres de la communauté LGBTQIA+). Chacun peut trouver sa place et nous nous tenons toujours prêts à ce que de nouveaux ERG se forment pour avoir leur propre impact.
Enrichir vos compétences
Que vous soyez un employé ou un responsable, nous offrons régulièrement à chacun des opportunités d’apprendre et de renforcer ses compétences. Des ateliers sur la gestion du temps, la culture de l’empathie et les commentaires constructifs adaptés à différents modes de travail, en passant par la tenue de réunions efficaces et inclusives, nous apprenons et évoluons constamment.
Profiter des bonnes choses
Nous aimons passer du temps ensemble. Nous trouvons des occasions à célébrer et des manières de nous réunir, même à distance : des fêtes de fin d’année et fêtes culturelles internationales, aux anniversaires pour chiens virtuels, en passant par les équipes de football, les soirées vin et peinture... Les employés et employées de Fastly ont de nombreuses passions et des hobbies très variés. Quoi que vous aimiez, il y a de fortes chances que nous ayons un canal Slack sur le sujet.