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Lee Chen
Vice-président, développement de l’entreprise et partenariats stratégiques, Fastly
Lee Chen est le vice-président du développement d’entreprise et des partenariats stratégiques chez Fastly et occupe le rôle de sponsor exécutif de nos produits médias. Chez Fastly, il a dirigé un large éventail de fonctions dans les domaines des produits, du marketing et des partenariats. Il a passé les 20 dernières années dans le secteur des médias et du divertissement, en étant pionnier des diffusions en direct sur Internet. Avant de rejoindre Fastly, il a fondé et dirigé plusieurs démarrages dans les domaines de la technologie et de l’e-sport.
Fastly named "Customers' Choice" in 2022 Gartner report | Fastly
We’re thrilled to announce that Fastly has been named a “Customers’ Choice” in the 2022 Gartner Peer Insights™ “Voice of the Customer”: Global CDN.
30 Years of Web: Building for Tomorrow
The web’s infrastructure — and the applications we build on it — must constantly evolve to meet the ever-transforming expectations of modern and future end users. We’ve gathered five lessons today’s builders can use to drive the next three decades of the web.