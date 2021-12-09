Lee Chen est le vice-président du développement d’entreprise et des partenariats stratégiques chez Fastly et occupe le rôle de sponsor exécutif de nos produits médias. Chez Fastly, il a dirigé un large éventail de fonctions dans les domaines des produits, du marketing et des partenariats. Il a passé les 20 dernières années dans le secteur des médias et du divertissement, en étant pionnier des diffusions en direct sur Internet. Avant de rejoindre Fastly, il a fondé et dirigé plusieurs démarrages dans les domaines de la technologie et de l’e-sport.

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