Liam Mayron
Directeur, produits de sécurité
Les attaques DDoS en décembre 2025
Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation.
Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision
"Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes."
Rapport sur les attaques DDoS en septembre
Le rapport de déni de service distribué de Fastly de septembre 2025 détaille les attaques modernes contre les applications. Obtenez des informations et des conseils pour renforcer vos initiatives de sécurité.
Déni de service distribué en août
Tendances des attaques par déni de service distribué d'août 2025 : les clouds hyperscale sont à l'origine de 70 % des attaques. Obtenez des informations sur les dernières tendances des déni de service distribué des applications pour renforcer la sécurité.
Déni de service distribué en juin
Le rapport de juin sur les attaques par DDoS révèle une attaque de plus de 250 milliards de requêtes contre un fournisseur de haute technologie et l'émergence de Byline Banshee. Obtenez des informations clés et des conseils exploitables.
Une protection contre les attaques par déni de service distribué automatisée et sur mesure
Affinez votre protection contre les attaques par déni de service distribué avec la mise à jour Precise Defense de Fastly. Gagnez en flexibilité et autorisez le trafic légitime tout en atténuant automatiquement les attaques.
DDoS en mai
Rapport déni de service distribué de mai 2025 : 2 nouvelles attaques chaque minute. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables.
DDoS en avril
Rapport déni de service distribué d’avril 2025 : les attaques aux États-Unis augmentent. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables. Protégez vos applications dès maintenant !
Sécurité sans obstacles : pourquoi un simulateur de WAF transforme les flux de travail DevSecOps
Découvrez le simulateur pare-feu d’applications web de Fastly et comment il transforme les flux de travail DevSecOps en permettant des tests de sécurité intégrés, continus et automatisés.
De la détection à l’atténuation : assurer l’efficacité contre les attaques par déni de service distribué
La mise à jour de la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) de Fastly, Attack Insights, offre des informations détaillées sur les événements et les règles afin de vérifier l’efficacité de l’atténuation et de renforcer la sécurité des applications.