Les attaques DDoS en décembre 2025 Liam Mayron, David King, 1 de plus Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation. 22 janvier 2026

Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision Liam Mayron, David King "Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes." 20 novembre 2025

Rapport sur les attaques DDoS en septembre Liam Mayron, David King, 1 de plus Le rapport de déni de service distribué de Fastly de septembre 2025 détaille les attaques modernes contre les applications. Obtenez des informations et des conseils pour renforcer vos initiatives de sécurité. 17 octobre 2025

Déni de service distribué en août Liam Mayron, David King Tendances des attaques par déni de service distribué d'août 2025 : les clouds hyperscale sont à l'origine de 70 % des attaques. Obtenez des informations sur les dernières tendances des déni de service distribué des applications pour renforcer la sécurité. 10 septembre 2025

Déni de service distribué en juin Liam Mayron, David King Le rapport de juin sur les attaques par DDoS révèle une attaque de plus de 250 milliards de requêtes contre un fournisseur de haute technologie et l'émergence de Byline Banshee. Obtenez des informations clés et des conseils exploitables. 23 juillet 2025

Une protection contre les attaques par déni de service distribué automatisée et sur mesure Liam Mayron, David King Affinez votre protection contre les attaques par déni de service distribué avec la mise à jour Precise Defense de Fastly. Gagnez en flexibilité et autorisez le trafic légitime tout en atténuant automatiquement les attaques. 08 juillet 2025

DDoS en mai Liam Mayron, David King Rapport déni de service distribué de mai 2025 : 2 nouvelles attaques chaque minute. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables. 11 juin 2025

DDoS en avril Liam Mayron, David King Rapport déni de service distribué d’avril 2025 : les attaques aux États-Unis augmentent. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables. Protégez vos applications dès maintenant ! 22 mai 2025

Sécurité sans obstacles : pourquoi un simulateur de WAF transforme les flux de travail DevSecOps Daniel Corbett, Liam Mayron, 1 de plus Découvrez le simulateur pare-feu d’applications web de Fastly et comment il transforme les flux de travail DevSecOps en permettant des tests de sécurité intégrés, continus et automatisés. 05 mai 2025